JAKARTA - Sucker Punch Productions merilis patch baru untuk Ghost of Tsushima, game aksi-petualangan dunia terbuka dengan latar tempat negara Jepang.

Game yang dirilis pada Juli 2020 ini, telah mendapatkan keuntungan dari sejumlah update, banyak di antaranya membawa peningkatan kualitas gameplay dan tersediannya mode co-op gratis untuk Ghost of Tsushima bernama Legends.

Dilansir dari Game Rant pada Senin (7/12/2020), Ghost of Tsushima’s Patch 1.17, dirilis pada 5 Desember menampilkan beberapa perbaikan bug, dan tidak menghadirkan konten baru apa pun ke dalam game.

Memerlukan sekitar 900MB ruang disk untuk menginstal, update tersebut tampaknya berisi perbaikan game umum dan peningkatan multipemain. Namun pengembang Sucker Punch belum merilis daftar resmi catatan update game tersebut, jadi tidak sepenuhnya jelas apa yang sebenarnya telah diubah.

Meskipun awalnya dirilis sebagai pengalaman pemain tunggal, mode multipemain Ghost of Tsushima Legends telah terbukti sangat populer di kalangan pemain. Dirilis pada Oktober 2020, Legends memungkinkan pemain untuk memilih salah satu dari empat kelas yang tersedia: samurai, hunter, ronin, atau assassin.

Ghost of Tsushima telah dinominasikan dalam beberapa kategori untuk The Game Awards 2020, yang akan disiarkan langsung pada 10 Desember. Kategori Suara Pemain, di mana penggemar dapat memilih game favorit mereka telah memasuki babak ketiga, dan game Ghost of Tsushima masih dalam proses pemungutan suara hingga 8 Desember mendatang.

