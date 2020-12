JAKARTA – Ajang pencarian bakat kini menjadi salah program yang diburu kalangan muda untuk menjajal bakat mereka dan membuka peluang kesempatan untuk sukses. Di Televisi beberapa program yang sangat dikenal seperti Indonesian Idol di RCTI, Kontes Dangdut Indonesia KDI di MNCTV dan Esports Star Indonesia di GTV. Kini pencarian bakat juga merambah ke dunia online, aplikasi RCTI+ juga membuat fitur pencarian bakat.

Di tahun 2020 ini aplikasi RCTI+ hadir dengan 2 fitur terbarunya yaitu fitur game dan fitur pencarian bakat atau disebut Home Of Talent. Fitur Home Of talent (HOT) sendiri diperuntukan untuk orang-orang yang ingin menunjukkan berbagai macam bakat, mulai dari bakat yang umum hingga bakat yang unik. Home of Talent (HOT) dapat diikuti dari mana saja, tidak hanya di Indonesia tetapi juga dapat diikuti dari luar Indonesia. Saat ini sangat mudah bagi masyarakat menunjukkan bakatnya melalui kompetisi secara online.

Fitur HOT hadir dengan 2 pencarian bakat yang sampai saat ini masih berlangsung, yaitu Hot Act - Bike For Lyfe dimana dengan upload video tentang sepeda atau komunitas sepeda saja , siapapun berkesempatan untuk menjadi pemenang. Satu pencarian bakat lagi yang tidak kalah serunya adalah HOT Act - The Art Of Magician, dimana dengan upload video keahlian atau hobi unik memainkan trik sulap, siapapun berkesempatan mendapatkan total hadiah puluhan juta rupiah.

Iwan Kurniawan selaku Division Head UGC Content RCTI+ mengatakan, “Hadirnya fitur Home of Talent (HOT) diharapkan dapat menjadi wadah bagi konten creator dan orang-orang berbakat di luar sana dalam menunjukan bakatnya. Selain itu fitur HOT dapat menjadi pelengkap dalam aplikasi RCTI+, sehingga pengguna tidak hanya dapat menikmati video, berita, audio, games tetapi juga dapat menunjukkan bakatnya dan mendapatkan hadiah total puluhan juta rupiah”.

Untuk kriteria peserta dimulai dari umur 16 tahun. Cara mengikuti kompetisinya pun mudah, dengan download aplikasi RCTI+ di App Store atau Play Store, buka aplikasi RCTI+ , klik fitur HOT, pilih menu Competition, pilih kompetisi yang ingin di ikuti, baca syarat dan ketentuan, upload video , berbagi video yang telah di upload ke sosial media dan ajak teman nonton dan vote video. Ikuti kompetisinya secara gratis dan raih total puluhan juta rupiah!. Untuk mengikuti pencarian bakat online di aplikasi RCTI+ klik pada link https://hot.rctiplus.com/

Tentang RCTI+

RCTI+ hadir sebagai layanan AVOD (layanan Video On Demand berbasis iklan dimana pengguna gratis dalam menggunakannya) & live streaming dari 4 TV terpopuler (RCTI, MNCTV, GTV dan iNews). Hadir juga konten eksklusif yang tidak tayang di Televisi, hanya ada di aplikasi RCTI+. Selain itu juga ada banyak tayangan terbaik seperti Sinetron Legendaris, pertandingan nasional eSports, Drama Korea, Drama China, Film Hollywood, Film Anak. Kemudian RCTI+ berkembang dengan hadirnya 2 fitur lainnya yaitu News dan Radio+. Di dalam News, pengguna dapat membaca berita terlengkap dari berbagai sumber terpercaya. Di dalam Radio+, pengguna dapat mendengarkan radio dari seluruh Indonesia, mendengarkan podcast, cerita suara, musik dan audio book. Semua dapat dinikmati dengan mudah tanpa harus registrasi dan secara gratis. Pada satu tahun usia RCTI+, RCTI+ menghadirkan 2 fitur baru, yakni Home of Talent (HOT) dan Game. Semua dapat dinikmati dengan mudah tanpa harus registrasi dan secara gratis.

(amr)