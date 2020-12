WASHINGTON - Gitanjali Rao (15) anak-anak pertama yang dinobatkan Majalah Time sebagai Kid of the Year, Jumat (4/12/2020).

Meski berstatus anak-anak, Gitanjali adalah seorang ilmuwan dan penemu yang menuntut ilmu di STEM School Highlands Ranch.

Gadis asal Denver, Colorado, Amerika Serikat, menemukan teknologi di berbagai bidang. Salah satunya adalah membuat aplikasi serta ekstensi Chrome menggunakan kecerdasan buatan untuk mendeteksi perundungan siber.

Sebanyak 5.000 nominasi Kid of the Year Majalah Time. Komite anak muda dan presenter televisi, Trevor Noah, memilih lima finalis. Gitanjali dan empat anak lainnya dijadwalkan diberi penghargaan dalam acara televisi spesial pekan depan.

Dalam sebuah wawancara dengan aktris sekaligus aktivis kemanusiaan Angelina Jolie, ilmuwan muda tersebut mengutarakan keinginannya untuk berkontribusi memecahkan masalah yang dihadapi dunia.

“Saya tidak terlihat seperti ilmuwan pada umumnya. Semua yang saya lihat di TV adalah seorang ilmuwan yang lebih tua, biasanya berkulit putih,” tutur Gitanjali dilansir The Guardian.

“Tujuan saya benar-benar telah berubah. Tidak hanya dari membuat perangkat sendiri untuk menyelesaikan masalah dunia, tetapi menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama juga,” tambahnya.

Gitanjali menambahkan, dari pengalaman pribadi tidaklah mudah apabila tidak melihat orang lain. "Jadi saya benar-benar ingin mengeluarkan pesan itu: Jika saya bisa melakukannya, Anda bisa melakukannya, dan siapa pun bisa melakukannya,” terang Gitanjali.

Majalah Time mulai membuat Man of the Year pada 1927. Kemudian memperbaruinya dengan Person of the Year. Baru kali ini Time memberi penghargaan Kid of the Year. Tahun lalu, aktivis iklim berusia 16 tahun Greta Thunberg turut diberi penghargaan oleh Time.