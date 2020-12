MENLO PARK - Setelah sukses pada perhelatan SEA Games 2019 di Filipina, eSports resmi dipertandingkan kembali pada SEA Games 2021 yang dijadwalkan akan dihelat di Vietnam.

Dilansir dari The Esports Observer pada Jumat (11/12/2020), informasi ini juga sudah dikonfirmasi oleh The Southeast Asian Games Federation dan Kementerian Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata Vietnam.

Meski begitu, belum ada keterangan lebih lanjut mengenai game apa saja yang akan dipertandingkan di SEA Games tahun depan. Tahun lalu, ada beberapa judul game yang diikuti oleh banyak gamers.

Baca Juga: Coach Wizzking Terima Tantangan Adu Tanding dengan Player Esports Star Indonesia

Jadi, saat SEA Games 2019 di Filipina, ada enam judul game yang dipetandingkan, yakni Mobile Legends: Bang Bang, Arena of Valor, Dota 2, Tekken 7, Starcraft, dan Hearthstone.

Baca Juga: Raih Rp21 Juta per Bulan, Gamers Disabilitas Ini Bantu Ekonomi Keluarga

Sementara itu, dari sejumlah kabar yang beredar di dunia maya, pihak penyelenggara saat ini masih merembukan judul gim apa saja yang akan tampil di SEA Games 2021.

Sejauh ini pihak penyelenggara baru memilih tiga dari enam judul gim yang akan dipertandingkan dalam SEA Games 2021. "Dota 2, Arena of Valor, dan Pro Evolution Soccer, akan menjadi tiga dari enam judul yang akan dipertandingkan," jelas Duong Vi Khoa, selaku Vice President of the Vietnam Recreational Esport Association dan Head of the Vietnam Esport.

(saz)