JAKARTA – Game Just Cause Mobile untuk platform Android dan iOS secara resmi telah diumumkan, dan game ini akan menampilkan permainan aksi tunggal dan multipemain yang menyenangkan.

Square Enix salah satu pengembang game action mengungkapkan dalam acara The Game Awards 2020 pada 10 Desember bahwa game Just Cause Mobile akan hadir di Android dan iOS sekitar tahun 2021.

(Baca juga: Samsung Galaxy A70 Unggulkan Fitur Fast Charging & Triple Camera)

“Game Just Cause Mobile akan menawarkan para gamer kampanye cerita baru dengan lokasi dunia terbuka yang luas untuk dijelajahi, serta cameo dari karakter Just Cause sebelumnya,” demikian dilansir dari Gamerant, Sabtu (12/12/2020).

Misi di Just Cause Mobile juga akan memungkinkan permainan kooperatif empat pemain, dan Mode Tantangan permainan akan memberi pemain kesempatan untuk melihat siapa yang terbaik dalam balapan atau kehancuran. Mode multipemain akan mengadu tiga tim yang terdiri dari 10 pemain melawan satu sama lain dalam sebuah kontes untuk mendapatkan poin.

(Baca juga: IoT Makers Creation 2019 Dorong Talenta Lokal di Bidang IoT)

Just Cause Mobile akan menampilkan tampilan isometrik top-down, tidak seperti game sebelumnya dalam seri yang dimainkan dalam PC. Just Cause Mobile akan dikembangkan oleh tim baru yang dipimpin oleh Square Enix dan bukan Avalanche Studios, yang menciptakan empat game lainnya.

Sumber: https://gamerant.com/just-cause-mobile-game-announced/

(amr)