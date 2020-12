JAKARTA - The 2020 Game Awards telah mengonfirmasi, bahwa peta Pulau Rebirth akan ditambahkan ke Call of Duty Warzone dalam peluncuran Season 1 game tersebut.

Penggemar mendiskusikan kemungkinan Call of Duty Warzone mendapatkan Rebirth Island sejak gambar muncul di roadmap season 1. Setelah penyelidikan yang intens, beberapa kebocoran dan beberapa spekulasi pemain, peta tersebut sekarang sepenuhnya terungkap.

The 2020 Game Awards awalnya memamerkan trailer Call of Duty Black Ops Cold War baru dan sekarang telah mengonfirmasi peta mendatang untuk Call of Duty Warzone, demikian dilansir dari Gamerant, Senin (14/12/2020).

Baca Juga: Update Call of Duty Warzone Dukung Grafik 120 FPS di Xbox Series X

Penggemar melihat pertama kali "Rebirth Island" yang menyebabkannya untuk berspekulasi lama, di tengah-tengah trailer gameplay musim pertama. Trailer tersebut memberikan pandangan dari peta Call of Duty Warzone Rebirth Island karena banyak karakter dari Call of Duty: Black Ops Cold War turun ke pertempuran.

Baca Juga: Call of Duty Warzone Hadir dengan Grafik 60 FPS di PS5

Call of Duty Black Ops Cold War akan memberikan dampak yang cukup besar pada komunitas pecinta Warzone. Saat peta baru ditambahkan, pemain juga akan menggunakan operator, senjata, dan peralatan baru.

Game ini telah memperluas batasannya dan akan menjadi pengalaman yang lebih memuaskan bagi para penggemarnya.

(saz)