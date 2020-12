JAKARTA - Aplikasi YouTube dilaporkan down. Hingga berita ini naik, layanan streaming video milik Google itu masih tidak bisa diakses, hingga hashtag #YouTubeDOWN kini tengah trending di media sosial Twitter

Tampaknya hal tersebut tak hanya terjadi di Indonesia saja, melainkan global. Ramai netizen yang bertanya-tanya melalui cuitan di Twitter terkait hal ini.

"Eeveryone rushing to Twitter after youtube is down #YouTubeDOWN," ujar akun Twitter@jamphi04 dikutip Senin (12/12/2020).

Baca Juga: YouTube Down, Dunia Maya Heboh!

"Saya benci ini...#YouTubeDown," ujar akun @pumkinv.

Dari pantauan MNC Media pukul 19.13 WIB WB, YouTube masih tidak bisa bisa dioperasikan. Kemungkinan hal ini berlangsung sejak sekitar pukul 18.45 WIB.

Baca Juga: Layanan Mengalami Gangguan, warganet Teriak #YouTubeDOWN di Twitter

Tak hanya YouTube, layanan milik google lainnya yaitu aplikasi berikirim email, Gamail, juga down. Saat tim mencoba mengirimkan email, selalu gagal terkirim. Belum diketahui pasti apakah penyebab dua layanan tersebut mendadak tak bisa beroperasi.

(saz)