JAKARTA - Aplikasi YouTube dilaporkan sempat down. Layanan streaming video milik Google itu, mendadak tidak bisa diakses hingga hashtag #YouTubeDOWN menjadi trending di media sosial Twitter.

Tak hanya YouTube, layanan milik google lainnya, yaitu aplikasi Gmail, Google Meet, Google Drive, bahkan Play Store juga down. Namun, hingga berita ini naik YouTube hingga Gmail sudah bisa diopersikan kembali.

Saat memantau situs Downdetector pada Senin (12/12/2020) sekitar pukul 19.45 WIB, telah banyak warganet yang melapor YouTube down. Pada peta sebaran, tak hanya Indonesia yang mengalami kendala, melainkan global. Seperti di Eropa, Jepang, Filipina, juga sebagian wilayah Australia hingga Afrika.

Ramai netizen yang bertanya-tanya melalui cuitan di Twitter terkait hal ini.

"Eeveryone rushing to Twitter after youtube is down #YouTubeDOWN," ujar akun Twitter@jamphi04 dikutip Senin (12/12/2020).

"Saya benci ini...#YouTubeDown," ujar akun @pumkinv.

Belum diketahui pasti apakah penyebab layanan milik Google tersebut kompak tak bisa beroperasi.

