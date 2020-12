JAKARTA – Game Among Us dikabarkan telah dirilis untuk platform Nintendo Switch yang hadir dengan fitur Cross-play

Dengan diluncurkannya pada Selasa (15/12/2020) kemarin, game Among Us sekarang dapat dibeli melalui eShop. Meskipun awalnya dirilis pada tahun 2018, Among Us adalah salah satu kesuksesan terbesar tahun ini.

“Semua konten yang kami rencanakan untuk Among Us 2 akan masuk ke Among Us 1," tulis pengembang dalam sebuah posting blog, demikian dilansir dari Gamespot, Rabu (16/12/2020)

Nintendo mengkonfirmasi bahwa versi Switch dari Among Us mendukung permainan silang dengan platform lain, yang telah menjadi kunci keberhasilannya di PC dan iOS / Android.

Among Us bukanlah satu-satunya game yang diluncurkan secara mengejutkan di Switch. Game Grindstone juga telah dirilis bersamaan dengan Among Us di Nintendo Switch.

Tidak ada kabar tentang fitur tambahan lainnya yang datang ke versi game ini, selain dengan adanya fitur Cross-play tersebut. Versi Among Us ini dijual seharga 5 USD sama seperti versi PC sebelumnya.

