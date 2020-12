JAKARTA – Amazon mengumumkan layanan cloud gaming, Luna sekarang telah tersedia di perangkat Android. Amazon meluncurkan Luna pada akses awal pada bulan Oktober, yang pada awalnya tersedia di PC, Mac, Fire TV, dan di iPhone dan iPad melalui aplikasi web.

Layanan ini bekerja pada model berbasis saluran, di mana pengguna membayar biaya bulanan untuk setiap saluran permainan yang ingin di akses.

Sekarang, Amazon telah mengembangkan aplikasi tersebut untuk tersedia ke perangkat jenis android. Saat ini, versi Android Luna berfungsi di beberapa perangkat Pixel, Samsung, dan OnePlus, tetapi Amazon mengatakan Luna akan menambahkan dukungan untuk lebih banyak perangkat Android selama periode akses awal Luna.

Seperti dilansir dari The Verge, Rabu (16/12/2020) berikut daftar perangkat yang saat ini sudah mendukung aplikasi Luna :

- Pixel 4XL, 4A, 4A 5G, 5

- Samsung Galaxy S10, S10 Plus, Note 10, Note 10 Plus, S20, S20 Plus, S20 Ultra, Note 20, Note 20 Ultra

- OnePlus 7, 7 Pro, 7 Pro 5G, 8, 8 Pro, Nord, 7T, 7T Pro, 7T Pro 5G

