JAKARTA – HBO Max dikabarkan telah tersedia di konsol terbaru yaitu PS 5 dan sudah bisa untuk diunduh melalui PlayStation Store.

Warner Media selaku pengembang akhirnya telah menambahkan dukungan HBO Max ke aplikasi streaming media PlayStation 5, demikian dilansir dari Gamerant, Kamis (17/12/2020)

Hal ini membuat HBO Max menambahkan PS5 ke daftar opsi yang juga mencakup TV pintar Android, Android TV, Apple TV, Chromecast, iOS, dan Samsung.

Selain itu dalam jangka panjang PlayStation 5 dapat menjadi salah satu platform yang menjadi tuan rumah rilis VOD hari pertama untuk jadwal film 2021 Warner Bros, diantaranya adalah film Wonder Woman 1984, Tom & Jerry, Godzilla vs. Kong, film Conjuring terbaru, LeBron James: A New Legacy, dan The Suicide Squad.

Sebagai pengguna PlayStation 5, hal ini sangat menguntungkan karena dapat langsung menonton film dengan menggunakan konsol tersebut. Perusahaan berharap dengan pembaruan ini akan meningkatkan industry perfilman menjadi semakin meningkat.

(amr)