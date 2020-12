JAKARTA – Penggemar dikejutkan dengan hadirnya game multiplayer online populer Among Us di konsol Xbox pada 2021.

Seperti dilansir dari Screenrant, Jumat (18/12/2020) Game Among Us akan hadir dengan layanan langganan konsol Xbox Game Pass.

Among Us adalah game yang sudah keluar sejak 2018 tetapi baru-baru ini mendapatkan ledakan popularitas yang besar sehingga Among Us menjadi salah satu game yang paling banyak dimainkan saat ini.

Game ini gratis untuk dimainkan dan relatif mudah untuk dipahami, jadi tidak heran jika konsol mulai memasukan game tersebut kedalam kosol terbaru. Baru-baru ini di The Game Awards, pengembang mengungkapkan bahwa mereka akan merilis peta baru pada awal 2021 sekitar Maret, peta yang akan menjadi persilangan antara Among Us dan Henry Stickman.

Dengan adanya perubahan yang terus dilakukan untuk game Among Us dan mudahnya untuk dimainkan, tidak heran game ini menjadi semakin populer dan semakin banyak orang yang memainkannya.

Namun, belum ada kabar apakah akan ada harga pada Among Us versi Xbox. Jadi bagi para penggemar harus sabar menunggu untuk informasi lebih lanjut.

