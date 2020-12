PEMAIN aktif game Among Us semakin bertambah. Terbaru, sekitar setengah miliar orang memainkan game ini pada bulan November 2020. Ini menjadikan Among Us sebagai game yang memiliki pemain bulanan paling banyak, mengalahkan Pokemon Go dan Candy Crush Saga.

Populernya Among Us membuat pengembang InnerSloth membatalkan untuk merilis sekuel keduanya. Mereka lebih memilih fokus untuk meningkatkan game tersebut. Bahkan anggota kongres Alexandria Ocasio-Cortez tertarik memainkan Among Us melalui siaran langsung dengan penonton di Twitch mencapai lebih dari 400 ribu orang.

Dilansir dari The Verge, Rabu (23/12/2020), Principal Analyst di SuperData, Carter Rogers mengatakan bahwa game terpopuler berikutnya dalam hal pengguna aktif bulanan hanya mencatat 300 juta. Fakta bahwa Among Us memiliki 500 juta pemain menunjukkan jangkauan yang luar biasa. Menurut SuperData, hanya sekitar tiga persen dari total tersebut yang memainkan game pada versi PC.

Tentu ada perbedaan besar pada versi seluler dan PC. Pemain yang menggunakan seluler bisa mendapatkannya secara gratis. Sedangkan pemain PC harus mengeluarkan biaya untuk membeli game sebesar 5 USD. Ini salah satu alasan mengapa pemain Among Us versi seluler lebih banyak.

(amr)