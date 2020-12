BEIJING - Xiaomi telah mengumumkan smartphone yang ditenagai Snapdragon 888, Mi 11. Smartphone ini dikemas dengan layar top-tier, speaker premium, kamera bagus, dan banyak lagi.

Xiaomi Mi 11 memiliki desain empat lengkung agar nyaman saat digenggam. Smartphone ini juga lebih ringan dan tipis dari Mi 10 dengan berat 196 gram dan ketebalan 8,06 milimeter.

Mi 11 memiliki layar melengkung 6,81 inci dengan lubang di sudut kiri atas layar dan perlindungan Corning Gorilla Victus. Layarnya tidak hanya lebih besar dari Mi 10 5G tapi juga lebih tajam karena memiliki resolusi 2K (3200 x 1440).

Layar Mi 11 juga memiliki kecepatan refresh 120Hz dan kecepatan sampling sentuh 480Hz. Ada banyak angka dan parameter lain yang dilontarkan, tetapi secara singkat, layar pada Mi 11 adalah salah satu yang terbaik di semua smartphone di dunia dan DisplayMate telah memberinya peringkat A +.

Xiaomi telah sedikit mengurangi kapasitas baterai dari pendahulunya, smartphone mendapatkan peningkatan besar dalam teknologi pengisian cepat. Jadi Anda memiliki baterai 4600mAh di dalam Mi 11 dengan dukungan untuk pengisian kabel cepat 55W, pengisian nirkabel cepat 50W, dan pengisian nirkabel terbalik 10W.

Di bagian dapur pacu, Xiaomi Mi 11 disokong chipset Snapdragon 888 5nm dengan skor 745.942 poin pada AnTuTu dipasangkan dengan RAM LPDDR5 8 GB atau 12 GB dan penyimpanan berkecepatan tinggi UFS 3.1 hingga 256 GB, sebagaimana dikutip dari Gizmo China, Selasa (29/12/2020).

Di sektor kamera, Xiaomi Mi 11 memiliki tiga kamera belakang. Kamera utamanya adalah sensor 108MP 1 / 1.33 ″ dengan aperture f / 1.85, lensa 7P, dan ukuran piksel 1.6μm. Ada lensa sudut super lebar 13MP dengan bidang pandang 123 ° dan kamera ketiga adalah kamera makro telefoto 5MP 50mm.

Sedangkan untuk selfie, Xiaomi Mi 11 dibekali sensor 20MP. Mi 11 memiliki banyak spesifikasi dan fitur yang mengesankan tapi yang membuatnya menarik adalah harganya. Xiaomi Mi 11 dibanderol mulai 611 dolar AS untuk versi 8 + 128GB, 657 dolar AS untuk versi 8 + 256GB, dan 719 dolar AS untuk versi 12 + 256GB.

(amr)