JAKARTA – Demi kenyamanan pengguna, Google Meet merilis opsi baru di aplikasi konferensi video Meet. Ini membuat pengguna memiliki lebih banyak opsi untuk panggilan video.

Dikutip laman 9to5Google dan Phone Arena, opsi panggilan ini berlaku untuk pengguna layanan berbayar Workspace, atau yang dulu dikenal sebagai G Suite.

Ketika mengklik tombol “New Meeting”, pengguna akan mendapati tiga opsi untuk pertemuan virtual yakni “create meeting for later”, “start an instant meeting” dan “schedule in Google Calendar”.

Dikutin Antara, jika menggunakan fitur “start an instant meeting”, pengguna tidak perlu menuliskan nama pertemuan virtual. Google secara otomatis akan menyalakan kamera dan pengeras suara di perangkat yang digunakan.

(Baca juga:Waspada, WhatsApp Grup Bisa Terdeteksi Google Search)



Sementara pada fitur “create meeting for later”, akan ada kolom untuk memasukkan kode pertemuan.

Untuk menggunakan fitur terakhir, pengguna bisa membuat acara atau “event” Google Meet di Google Calendar.

Fitur-fitur tersebut sudah ada di Google Meet versi gratis, namun, Google baru memberikannya ke layanan berbayar Workplace mulai Januari ini. Diperkirakan fitur ini akan tersebar dalam 15 hari ke depan.

(sst)

(amr)