Diadaptasi dari mitologi Babilonia yang melegenda, Tiamat, diperkenalkan dengan penuh kemegahan pada acara virtual MSIology. Menjelang ulang tahun MSI ke-35, perusahaan ini memperkenalkan standar terbaru untuk sebuah laptop gaming, yakni GE76 Raider Dragon Edition Tiamat dan berbagai laptop baru lainnya. Tak hanya itu, MSI sekali lagi berhasil menjadi garda terdepan dalam melahirkan perangkat komputasi canggih melalui laptop yang didukung dengan grafis hingga NVIDIA® GeForce RTX™ 3080, dengan peningkatan perfoma yang signifikan. MSIology yang sukses dilaksanakan secara epik dan meriah telah menarik perhatian dunia dan semakin mengukuhkan posisi MSI sebagai produsen teknologi gaming terdepan.

Jadi yang Pertama dengan GeForce RTX ™ 30, Revolusi AI Hadir di Laptop Gaming MSI

Sebagai pelopor, MSI mengonfigurasi grafis tercepat untuk laptop di awal 2021 dalam seri GE, GS, GP, dan GF. Disatukan dengan laptop MSI, performa GeForce RTX™ 3080 menawarkan gameplay yang kompleks untuk pengalaman bermain game yang sinematik. Grafis ini menghadirkan performa luar biasa yang sangat didambakan para gamer. Grafis ini dibuat dengan RT Core yang disempurnakan secara inovatif, multiprosesor streaming terbaru, dan Tensor Cores untuk teknologi rendering AI yang mutakhir.

MSI juga berkolaborasi dengan Intel dan NVIDIA untuk menghadirkan teknologi Resizable Bar, yaitu teknik yang memungkinkan CPU memiliki akses penuh ke memori GPU dan meningkatkan Frame-Per-Second (FPS) sebesar 5-10%.

Sadar akan pentingnya konektivitas internet, MSI juga melakukan terobosan dengan memperkenalkan Wi-Fi 6E yang mampu beroperasi di band 6 GHz. Teknologi ini menawarkan output data yang lebih cepat untuk streaming video, realitas virtual, dan berbagai pengalaman nirkabel lainnya. Selama acara berlangsung, MSI juga meluncurkan fungsi terbaru dari MSI Creator Center. Hasil kolaborasi dengan Microsoft Azure Cloud yang bertujuan untuk memperhitungkan skenario pengguna dan mengoptimalkan sistem menggunakan AI untuk menangani tugas-tugas insinyur (engineer) yang pelik.

Tiamat: Ibu Para Dewa! Berdayakan GE76 Raider Dragon Edition untuk Performa Terbaik

Semarak MSIology menunjukkan bagaimana MSI memengaruhi, memimpin, dan menjadi pelopor tren laptop di pasar global. Pada acara virtual MSIology silam, penonton menyaksikan bagaimana Tiamat, ibu para dewa, membawa semua orang kembali ke asal-muasal peradaban manusia: Mesopotamia!

Direktur Sales dan Marketing Departemen Notebook MSI, Derek Chen, membuka acara dengan memberikan sambutan, “Dragon Spirit selalu menjadi inti dari brand kami. Hari ini kami akan membawa Anda kembali ke mitologi Babilonia, dan asal mula salah satu naga paling legendaris, Tiamat.”

GE Raider: Kekuatan Sejati untuk Para Gamer Antusias

Legenda yang hilang dan binatang buas kini terukir indah pada sasis GE76 Raider Dragon Edition Tiamat, yang melambangkan kekuatan tak terkalahkan. Seri GE tidak hanya memiliki desain mencolok dengan Mystic Light, tetapi juga memiliki performa terbaik yang bisa Anda dapatkan dari sebuah laptop gaming. Seri ini dilengkapi dengan grafis NVIDIA® GeForce RTX ™ 3080 terbaru, prosesor Intel® Core™ i9, dan memperkenalkan Wi-Fi 6E terbaru, yang pertama di industri, untuk membantu laptop memanfaatkan konektivitas tambahan. Seri GE juga dilengkapi dengan Cooler Boost 5 yang terdiri dari 6 heat pipe dengan 2 kipas, guna memaksimalkan aliran udara agar mampu mendinginkan laptop dengan cepat.

Melalui seri GE Raider, pengguna dapat dengan mahir menjalankan semua game AAA. Dikutip dari pengakuan seorang gamer, Nukem Dukem, ia mengatakan bahwa, “laptop gaming MSI ini memiliki performa yang luar biasa. Saya sangat menikmati bermain game menggunakan laptop ini kapan pun dan di mana pun saya berada”.

GS66 Stealth: Bekerja di Siang Hari, Bermain Game di Malam Hari

Dibalut desain elegan dan unik, GS66 Stealth merupakan kamuflase yang sempurna untuk para profesional bisnis yang ingin menyembunyikan jiwa gamer mereka. Desain premium "Tampil Profesional dengan Core Black"-nya telah memenangkan berbagai penghargaan, seperti IF Design Award dan Reddot 2020. Dilengkapi dengan seri GeForce RTX™ 30 terbaru dan teknologi rendering grafis DLSS AI, GS66 Stealth memungkinkan para gamer untuk bermain pada layar 4K, ray tracing, dan merasakan pengalaman bermain yang lebih realistis melalui peningkatan kecepatan lebih dari 60 FPS. GS66 Stealth juga menunjukkan wujud dari perangkat komputasi sesungguhnya yang didukung prosesor Intel terbaru hingga 8 core untuk performa yang lebih baik.

Selain itu, GS66 Stealth juga memiliki sistem pendingin Cooler Boost Trinity+ dengan bilah tajam 0,1 mm tertipis di dunia. Semakin sempurna dengan layar IPS level 300Hz yang sangat mulus, baterai berkapasitas tertinggi 99,9Whr, teknologi True Color 3.0, dan mode tampilan surround terbaik dengan 1+2 Matrix Display.

GP66 & GP76 Leopard: Evolusi Nyata untuk Para Gamer dan Engineer

MSI menghadirkan GP66 & GP76 Leopard serbabaru yang ditujukan untuk penggunaan sehari-hari dan pekerjaan berat para insinyur (engineer). Sasis barunya merefleksikan ketangkasan dan kesederhanaan. Meskipun demikian, seri GP Leopard kini lebih kuat dari sebelumnya. GP66 dan GP76 Leopard dilengkapi dengan grafis hingga GeForce RTX 3080, dan prosesor Intel® Core™ i7 terbaru untuk memperlihatkan kekuatan komputasi dan rendering yang sebenarnya. Selain itu, I/O port yang komprehensif juga hadir untuk mendukung semua transmisi data atau output tampilan. Laptop ini juga mendukung output layar hingga 8K untuk detail visual terbaik, membuatnya lebih dari sekadar mampu untuk proyek teknik dan desain yang rumit.

Stealth 15: Laptop Gaming 15 Inci Tertipis di Dunia

Selain laptop-laptop di atas, MSI juga memperkenalkan laptop gaming 15 inci tertipis di dunia, Stealth 15M, laptop ultraportabel yang terinspirasi dari gaya urban. Beratnya hanya 1,7 kg dengan ketebalan hanya 16,15 mm. Meskipun demikian, laptop tipis ini mampu memberikan performa yang luar biasa. Stealth 15 adalah laptop gaming pertama di dunia yang didukung oleh prosesor Intel seri H generasi ke-11 hingga 5 GHz dan kartu grafis seri GeForce RTX™ 30. Stealth 15 memungkinkan para gamer dan profesional muda untuk bermain game sekaligus menuntaskan tuntutan sehari-hari dengan mudah.

Performa Menyatu dengan Portabilitas pada Seri GF75 & GF65 Thin

Seri GF75 & GF65 Thin yang tipis dan ringan merupakan pilihan terbaik para gamer dan mereka yang mencari opsi laptop mainstream. Laptop ini adalah representasi dari segala keunggulan yang dapat diberikan oleh laptop gaming tipis dengan harga terjangkau. Seri GF Thin menawarkan perangkat berprosesor hingga Intel Core i7 dan grafis seri GeForce RTX™ 30, ditambah layar IPS level 144Hz dan desain bezel tipis memberikan kemulusan dan kejernihan visual yang belum pernah ada sebelumnya.

Creator 15 - Laptop Multifungsi dengan Panel True Pixel yang Brilian

Laptop terakhir yang diperkenalkan MSI pada MSIology berasal dari seri content creation. Creator 15 adalah laptop yang sengaja diciptakan untuk menyelesaikan berbagai tuntutan kreativitas. Creator 15 mampu memberikan pengalaman visual paling nyata melalui fitur True Pixel pada panel 4K 100% AdobeRGB yang telah diverifikasi oleh Calman. Semakin sempurna dengan kehadiran kartu grafis RTX 30, memungkinkan Creator 15 untuk mempercepat proses rendering video dan animasi 3D. Selain itu, Creator 15 juga dilengkapi layar sentuh yang membuat navigasi menjadi lebih mudah sehingga akan mendorong peningkatan produktivitas. Kapasitas baterai yang mencapai 99,9 Whr dan desain bezel tipis membantu Anda untuk merasakan mobilitas sesungguhnya.

Gejolak Hebat Laptop Terbaru MSI

Tahun 2020 telah mengubah pola hidup dan bekerja manusia, tetapi tak akan mampu menghentikan MSI untuk berinovasi dalam melahirkan produk-produk terbaik. MSI, sekuat Tiamat, dengan DNA gaming yang sebenarnya, menimbulkan gejolak hebat saat meluncurkan produk-produk baru. MSI terus berusaha mendorong pengalaman bermain pengguna ke level yang lebih ekstrem, memacu industri untuk berkembang lebih pesat!

Be The First: Jadilah Pemilik Laptop MSI dengan GeForce RTX 30 Pertama di Indonesia





Peluncuran laptop baru MSI yang diperkirakan akan mendarat di Indonesia pada akhir Januari mendatang semakin meriah dengan adanya promosi “Be The First”. Promosi ini memiliki dua mekanisme, yaitu: (1) melakukan pre-order pada tanggal 14-31 Januari 2021 di MSI Official Online Store (https://msi.gm/idstorebethefirst), MSI Official Store di Tokopedia (https://msi.gm/tokopediabethefirst), atau NVIDIA GeForce Laptop Official Store di Tokopedia (https://msi.gm/nvidiatokopedia) dan dapatkan diskon hingga Rp2.250.000; serta (2) memberikan ulasan mengenai laptop MSI berteknologi RTX 30 pada periode 14 Januari-28 Februari 2021 dan dapatkan Steam Code senilai USD50. Segera miliki laptop baru dan klaim hadiah Anda selambat-lambatnya tanggal 14 Maret 2021. Tata cara klaim hadiah dan informasi selengkapnya silakan kunjungi http://msi.gm/bethefirst.

CM

(yao)