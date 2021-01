JAKARTA – Layanan aplikasi streaming Vision+ genap berusia satu tahun pada 15 Januari 2021. Dalam rangka merayakan hari jadi yang pertama, Vision+ mengajak para penggunanya melalui berbagai macam keseruan yang bisa dinikmati kapan saja dan di mana saja.

Mengangkat tema #1ForAll, Vision+ berkomitmen untuk menjadi satu aplikasi streaming yang mampu mengakomodir kebutuhan masyarakat Indonesia atas sebuah platform hiburan yang tak hanya berkualitas dari penyajian konten, tetapi juga melalui teknologi serta aspek bisnis.

Di perayaan usianya yang pertama ini, Vision+ memberikan kejutan untuk para pengguna mulai dari original content dan fitur terbaru, serta promo menarik yang tak boleh ketinggalan.

Semangat untuk menyambut tahun 2021 dengan positif dan penuh kegembiraan, Vision+ yang di tahun 2020 lalu sukses merilis beberapa judul original content kini pun semakin menambah judul tontonan untuk pengguna setianya dengan sederetan original series yang bisa dinikmati kapan saja dan di mana saja, diantaranya Disconnected dan Skripsick.

Disconnected merupakan drama slice of life tentang persahabatan 3 anak muda yang harus melewati berbagai ujian mulai dari persahabatan dan cinta di tengah pandemi yang melanda. Dibintangi oleh 3 bintang muda yaitu Lionil Hendrik, Jovanna, dan Okka Pratama, Disconnected menjadi original series Vision+ yang berhasil kick off di tahun 2021.

Selanjutnya ada Skripsick, drama komedi yang dibintangi oleh Tommy Lim dan Amanda Rawles ini mengangkat tentang derita mahasiswa abadi yang berusaha sepenuh hati untuk menyelesaikan skripsi yang diselingi dengan segelintir urusan percintaan. Kedua original series ini tayang secara eksklusif di Vision+ di bulan Januari.

“Masih di tengah suasana tahun baru, di tanggal 15 Januari 2021 ini Vision+ juga merayakan ulang tahunnya yang pertama. Ada beberapa kejutan yang kami berikan kepada pengguna dalam rangka memeriahkan #1ForAll. Di segi konten, kami merilis 2 judul original series yaitu Disconnected dan Skripsick. Kedepannya kami akan terus memberikan sajian konten menarik dan berkualitas kepada seluruh pengguna Vision+,” kata Endang Mayawati selaku Director of Programming, Production, & Content Acquisitions MVN.

Mengusung tema #1ForAll, tak lengkap rasanya jika ulang tahun pertama Vision+ ini hanya membahas dari segi konten original terbaru yang berkualitas. Aplikasi karya anak bangsa ini juga mengajak para pengguna untuk merayakannya dengan perkenalan fitur-fitur terbaru, partnership, serta promo Rp 1,- yang bisa dinikmati oleh pengguna.

“Saat ini jumlah registrasi akun Vision+ sudah berhasil mencapai angka 5,2 juta pengguna. Sebuah capaian yang cukup memuaskan untuk layanan aplikasi streaming di usianya yang masih sangat muda. Kebanggaan ini yang menjadikan kami semakin bersemangat untuk terus menjadi aplikasi karya anak bangsa yang tak hanya menyajikan konten hiburan yang berkualitas, tetapi juga menawarkan fitur yang canggih dan kekinian serta kemudahan lainnya dalam menikmati tayangan-tayangan menarik di Vision+,” kata Clarissa Tanoesoedibjo selaku Director of OTT Product, Marketing & Programming MVN.

Sebagai pelengkap kenyamanan saat menikmati channel-channel lokal dan premium serta film, serial TV, dan original content, Vision+ juga meluncurkan beberapa fitur terbaru yaitu fitur Download to Go dan Selfcare. Selfcare yang diperuntukkan khusus pengguna Vision+ yang juga merupakan pengguna Pay TV seperti MNC Vision, MNC Play dan K-Vision yang sudah melakukan connect di aplikasi Vision+ agar dapat melakukan payment billing, add on paket berlangganan, serta fitur chat dengan customer service dengan cara yang mudah.

Tak hanya itu, di momen yang sangat spesial ini, Vision+ juga mengumumkan kerjasama terbaru dengan beberapa perusahaan besar diantaranya Xiaomi, Oppo, dan JD ID. Semakin mempermudah para pengguna untuk dapat menyaksikan tayangan favoritnya kapan saja dan di mana saja, Vision+ juga kini hadir menyapa pengguna handphone Xiaomi melalui aplikasi Mi Video serta Oppo di aplikasi Hey Tap Video.

Berbagai tayangan menarik mulai dari channel-channel lokal dan premium serta ribuan jam serial TV, film, dan original series Vision+ kini juga bisa disaksikan di aplikasi Mi Video dan Hey Tap Video. Dari segi payment channel, pengguna juga akan semakin dimudahkan untuk pembelian voucher paket Vision+ Premium yang kini juga tersedia di JD.ID. Voucher Vision+ Premium dapat praktis ditemukan di official store Vision+ di JD.ID.

Masih dalam rangka rangka menyambut ulang tahun Vision+ yang pertama, Vision+ bekerja sama dengan SPIN, Smart Payment Indonesia, platform aplikasi e-money, e-wallet dan digital remittance bekerjasama dengan Vision+ mengadakan promo harga spesial 1 Rupiah pembelian paket Vision+ Premium 7 Hari setiap pembayaran dengan aplikasi SPIN Pay.

Clarissa Tanoesoedibjo selaku Director of OTT Product, Marketing & Programming MVN juga mengatakan, “Salah satu yang paling kami highlight di perayaan ulang tahun pertama #1ForAll Vision+ adalah promo Rp1 untuk pembelian paket Vision+ Premium 7 Hari dengan menggunakan SPIN Pay.

Kesempatan ini hanya berlaku 1 hari, bertepatan di hari jadi Vision+, yaitu 15 Januari 2021.”

Managing Director SPIN, Jessica Tanoesoedibjo menambahkan “Sinergi ini diharapkan mampu memberikan benefit tambahan kepada para pengguna aplikasi SPIN Pay dan Vision+ dalam rangka menyambut ulang tahun Vision+ yang pertama. Serta meningkatkan minat masyarakat untuk bertransaksi secara cashless atau non tunai.”

Tentunya, kemeriahan #1ForAll di perayaan ulang tahun pertama Vision+ ini dapat kamu temukan segera dengan mengunduh aplikasi Vision+ di sini. Untuk informasi lebih lanjut mengenai Vision+, silakan mengikuti akun sosial media resmi Vision+ di @visionplusid (Facebook, Instagram, Twitter).

Vision+, Happiness, Anytime, Anywhere!

Vision+ adalah layanan mobile streaming application TV dan Video On Demand (VOD) milik MNC Group. Aplikasi Vision+ menyediakan beragam konten premium TV Channel dan Video On Demand terbaik dari berbagai macam genre baik Indonesia dan internasional. Beberapa pembeda Vision+ dengan aplikasi sejenis adalah:

A. Local & Premium Channel

Vision+ menghadirkan lebih dari 70 channel TV nasional, internasional, dan premium untuk setiap pelanggan umum. Vision+ juga terintegrasi dengan lini bisnis Pay TV milik MNC Group seperti MNC Vision, K-Vision, MNC Play dan PLAYBOX yang menayangkan lebih dari 120 channel TV nasional, internasional, dan premium.

B. Catch Up TV

Fitur yang memberikan kemampuan bagi pengguna untuk dapat memutar ulang live TV dari channel nasional, internasional, maupun premium pada waktu atau hari sesuai dengan keinginan pelanggan sampai dengan 7 (tujuh) hari ke belakang.

C. Beragam pilihan konten eksklusif

Vision+ menyediakan beragam konten TV Channel dan 10.000+ jam Video on Demand dari Indonesia dan Internasional, sebagai pembeda Vision+ menyediakan semua konten yang diproduksi oleh MNC Pictures secara eksklusif dan hadir lebih dulu daripada aplikasi sejenis.

Ke depan, Vision+ akan semakin menghadirkan tayangan-tayangan menarik berupa original series yang diproduksi oleh rumah produksi lokal yang bekerjasama dengan MNC Pictures.

Ragam tayangan Vision+ dapat dinikmati secara gratis oleh pengguna. Bagi pengguna yang baru mengunduh dan mendaftarkan akun di Vision+ juga akan mendapatkan gratis trial selama 7 hari Vision+ Premium.

Vision+ juga menghadirkan paket Vision+ Premium bagi pengguna yang ingin mengakses lebih lebih banyak konten premium berupa channel dan original series dengan harga yang terjangkau.

Vision+ Premium bisa didapatkan mulai dari Rp 10.000 untuk durasi berlangganan 7 hari atau pilihan paket berlangganan lainnya yang dengan berbagai metode pembayaran.

Vision+ ini dapat diakses melalui perangkat mobile seperti tablet dan smartphone yang dapat diunduh di Google Play (Android) dan App Store (iOS) serta versi desktop dengan mengunjungi www.visionplus.id.

