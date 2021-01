JAKARTA – MNC Portal Indonesia yang merupakan bagain dari MNC Group akan menggelar webinar untuk komunitas. Webinar perdana ini difokuskan untuk para Blogger di Indonesia, dengan tema “Community Blogger Week”.

Sesuai data, MNC Portal Indonesia menaungi Okezone.com, Sindonews.com, Inews.id dan idxchannel.com. Dari keempat portal berita tersebut, memiliki total 700 juta lebih page views dan 75 juta users

Agendanya dibagi menjadi dua sesi. Pertama dengan tema “How to Improve Writing Skills and Abilities” akan berlangsung pada 28 Januari 2021, pukul 14.00 – 15.00 WIB. Sesi kedua yang mengusung tema “Optimizing Website with SEO and Trend Predictions” akan digelar pada 29 Januari 2021 pukul 14.00 – 15.00 WIB dengan tema “Optimizing Website with SEO and Trend Predictions”.

Sebagai penulis, tentunya memiliki ide-ide yang menarik untuk dibagikan kepada orang lain. Namun, tak jarang penulis sulit untuk menentukan awal sebuah tulisannya.

Kualitas sebuah tulisan terus menghantui penulis saat membuat karya. Kemudian keinginan menyajikan tulisan yang tepat untuk para pembacanya juga kerap menjadi pergulatan batin para penulis.

Berlandaskan fakta tersebut, pada sesi “How to Improve Writing Skills and Abilities” akan diurai persoalan tersebut secara gamblang. Agenda ini akan diisi oleh Yadi Hendriana yang merupakan Direktur Pemberitaan MNC Portal Indonesia, Ketua Umum Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia dan Kandidat Doktor Ilmu Komunikasi UNPAD dan Puput Utami yang merupakan Blogger Indonesia serta Pendiri Indonesian Hijab Blogger sebagai narasumber. Tujuan untuk dapat sharing dan berbagi tips and trick dalam meningkatkan penulisan.

"MNC Portal Indonesia saat ini melihat besarnya minat teman-teman blogger yang ingin mengasah dan mengembangkan tehnik menulis serta mengoptimalkan blog mereka melalaui SEO. Dengan adanya acara ini kami juga berharap dapat mendukung kemajuan teman-teman komunitas, khususnya blogger, untuk dapat berbagi pengalam serta tips & tricks," kata Yadi di Jakarta, Rabu (27/1/2021).

Selain meningkatkan penulisan, memiliki banyak pembaca adalah impian semua blogger. Search Engine Optimization (SEO) saat ini merupakan kunci dari sebuah situs blog menjadi optimal. Kemampuan untuk dapat memprediksi tren di masyarakat juga penting untuk menunjang SEO sebuah situs.

Hal tersebut yang membuat MNC Portal Indonesia ingin berbagi dengan para Blogger mengenai cara mengoptimalkan websitenya melalui SEO di sesi ke 2 dengan tema “Optimizing Website with SEO and Trend Predictions”. Nara sumber agenda ini adalah Deny Setiawan yang merupakan Head of SEO MNC Portal Indonesia dan Elly Nurul selaku Blogger dan Ketua dari Komunitas Emak Blogger diyakini dapat menambah ilmu teman-teman blogger mengenai SEO.

Dengan diadakannya Webinar ini, MNC Portal Indonesia berharap agar hubungan relasi dengan komunitas maupun blogger di Indonesia dapat terjalin dengan baik.

(fmh)