JAKARTA - PT MNC Vision Networks Tbk (IPTV) atau lebih dikenal dengan MVN dengan unit bisnis seperti MNC Vision, K Vision, MNC Play, Playbox, Vision+ dan Vision Pictures merupakan satu-satunya grup TV berlangganan, digital dan broadband yang terintegrasi dan memproduksi konten sendiri, dalam bentuk kanal 24 jam dengan program format pendek, medium dan panjang secara eksklusif.

Direktur Non-OTT Product Marketing & Subscriber Management MNC Vision Networks Adita Widyansari menjelaskan sebagai pelopor industri Pay-TV di Indonesia, kepuasan pelanggan menjadi semangat untuk terus mempersembahkan yang terbaik.

“Lebih dari 120 channel baik TV nasional terlengkap, channel lokal maupun channel internasional favorit kini bisa dinikmati dengan cara connect ID pelanggan baik untuk MNC Vision & MNC Play melalui aplikasi Vision+ lebih lengkap dan seru dengan fitur catch up TV,” ujarnya.

Dengan fitur catch up TV ini, maka bisa menonton tayangan hingga 7 hari ke belakang, sehingga pelanggan tidak perlu cemas ketinggalan program favorit, seperti Ikatan Cinta dan Indonesian Idol di RCTI, Super Family 100 dan The Voice Kids di GTV, Rumah Ruben dan Road to Kilau Raya di MNCTV serta Ngobrol bareng Gus Miftah di iNews. “Karena, bisa menyaksikannya di manapun dan kapan pun bahkan bukan hanya melalui TV saja namun juga bisa multiscreen melalui 3 gadget sekaligus melalui aplikasi ini,” ujar Adita.

Direktur Subcriber Management MNC Vision Fransisca Soeprapto memaparkan pihaknya melengkapi pula aplikasi ini dengan layanan SELFCARE bagi pelanggan agar lebih mudah mendapatkan informasi maupun solusi penanganan layanan Pay-TV seperti mengecek tagihan hingga tambah paket berlangganan juga membayar tagihan langsung di aplikasi. “Lebih istimewanya lagi, hadir juga layanan rewards bagi pelanggan melalui Platinum Club berupa Platinum Best Deal, Platinum Bonus, Platinum Privilege dan Platinum Care,” ujarnya.

Bagi Anda yang ingin menikmati banyaknya keseruan dalam genggaman segera berlangganan sekarang, untuk MNC Vision mulai dari Rp70 ribuan/bulan melalui Tokopedia dengan bonus senilai lebih dari Rp900 ribuan berupa paket movie komplit atau kids hingga 4 bulan.

Sementara untuk MNC Play, hanya dengan Rp10 ribuan/hari bisa menikmati layanan bundling internet super cepat dan IPTV dengan TV nasional terlengkap, serta mendapatkan bonus upgrade internet berikut bonus ratusan channel hingga 3 bulan berlaku hingga Februari 2021.

Hubungi customer care melalui telepon 1500121 (MNC Play) dan 021-500.900 (MNC Vision).

(fmh)