JAKARTA – Pergeseran pola gaya hidup selama pandemi Covid-19 berlangsung terjadi di kalangan masyarakat luas, seperti yang tertuang dalam survei McKinsey & Company pada Maret 2020. Sebanyak 85% responden mengurangi pengeluaran mereka untuk hiburan luar rumah selama pandemi.

Layanan streaming video berlangganan lantas menjadi salah satu pilihan hiburan dalam ruangan. Fenomena ini pun berbanding lurus dengan servis yang ditawarkan oleh aplikasi penyedia layanan over the top (OTT) terkemuka di Indonesia, Vision+.

Demi memberikan tontonan yang dapat menghibur masyarakat di tengah pembatasan sosial seperti sekarang ini, Vision+ menjadi platfrom streaming yang menawarkan beragam konten terlengkap mulai dari live TV hingga library content berupa video on demand (VOD) terlengkap yang terdiri dari serial TV, acara TV hingga original series lokal dari berbagai genre.

Menariknya, sebanyak lebih dari 6.000 jam tayang hadir untuk menghibur para pengguna Vision+ yang ingin menonton tayangan menarik yang banyak tak dimiliki oleh aplikasi sejenis. Disajikan secara gratis bagi semua pengguna, Vision+ juga menyajikan layar drama televisi favorit pemirsa dengan episode terlengkap mulai dari Ketika Cinta Bertasbih The Series, Tukang Bubur Naik Haji, Gober, Tukang Ojek Pengkolan, Preman Pensiun, Dewi, Anugrah, Rompis The Series hingga yang terbaru dan terlaris, Ikatan Cinta.

Director of OTT Product, Marketing, & Programming MVN Clarissa Tanoesoedibjo mengatakan, “Di tengah pandemi seperti ini, masyarakat banyak yang jadi punya kebiasaan binge watching untuk menghabiskan waktu daripada aktifitas yang bersifat fisik. Vision+ hadir ditengah masyarakat untuk dapat mewadahi kebutuhan akan hiburan konten yang menarik dan lengkap.”

Bagi pengguna yang ingin bernostalgia dengan sitkom tahun ‘90 hingga 2000an, ada sederetan judul yang sempat populer di masa itu, seperti Pepesan Kosong, Neo Pepesan Kosong, Ngelaba, hingga OB (Office Boy) hadir secara lengkap dalam bentuk VOD dengan kualitas gambar yang masih apik untuk ditonton ulang.

“Tak hanya konten kekinian, Vision+ juga mengajak pengguna untuk dapat bernostalgia ke masa lalu dengan menyajikan konten-konten yang sangat populer pada saat itu. Adanya keragaman konten ini diharapkan dapat memberikan kesegaran bagi pengguna yang tak ingin menonton tayangan yang monoton dan itu-itu saja,” lanjut Clarissa.

Selain konten-konten andalan yang menjadi favorit keluarga Indonesia tersebut, Vision+ juga masih memiliki kategori konten lainnya dalam bentuk animasi. Sebut saja seperti Kiko, Upin & Ipin, Zak Storm, hingga animasi karya anak bangsa terpopuler berstandar internasional, Bima S.

Menambah kelengkapan library content di Vision+, sejumlah acara televisi ajang pencarian bakat paling hits seperti Indonesian Idol, The Voice Indonesia, The Voice Kids, Kilau DMD, Masterchef Indonesia dan masih banyak lainnya juga dapat disaksikan secara back-to-back dan gratis di Vision+.

“Vision+ sebagai aplikasi streaming yang memiliki channel lokal terlengkap di Indonesia juga memiliki kekuatan konten dari MNC Group yang tidak dimiliki oleh aplikasi sejenis, yaitu library content dalam bentuk VOD. Adapun di antaranya mulai dari layar emas drama TV, acara TV yang super hits, film-film lokal berkualitas, hingga yang paling baru, original series Vision+ seperti Twisted, Disconnected, hingga yang baru rilis Skripsick,” tutur Director of Programming, Production, & Content Acquisitions MVN Endang Mayawati.

“Vision+ juga akan semakin menambah jumlah dan ragam konten setiap bulannya, tak terkecuali Vision+ Originals yang berkualitas dan tak boleh untuk dilewatkan. Ragam konten yang dimiliki ini dipersembahkan kepada seluruh pengguna Vision+ dalam bentuk gratis maupun premium,” tambahnya.

Seperti yang telah diberitakan sebelumnya, Vision+ terus berkomitmen untuk terus meningkatkan kepuasan pengguna melalui kekuatan konten terlengkap dan terbaru dengan sederetan judul Vision+ Originals yang hanya bisa dinikmati secara eksklusif, library konten video on demand (VOD) lokal dengan jam tayang terbanyak, hingga live streaming free to air (FTA) channel lokal terlengkap serta channel premium beserta fitur Catch Up yang semuanya dapat dinikmati secara gratis.

Segera unduh dan akses Vision+ di sini. Untuk informasi lebih lanjut mengenai Vision+, silakan mengikuti akun sosial media resmi Vision+ di @visionplusid (Facebook, Instagram, Twitter). Vision+, Happiness, Anytime, Anywhere!