JAKARTA – Kehadiran platform digital sangatlah menawarkan berbagai kemudahan bagi para penggunanya untuk mengakses dan share informasi secara cepat, mudah, dan murah. Hal ini lah yang membuat perilaku banyak orang dalam menerima banyak informasi mulai berubah. Beragamnya platform digital sekarang ini, menjadikan siapa saja dapat memproduksi informasi dengan mudah dan menarik.

TikTok menjadi applikasi yang tidak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia. Ya, TikTok sebagai platform distribusi video singkat saat ini berada di urutan kedua tertinggi dari platform digital lainnya bahkan mengalahkan Instagram dan Facebook. Kondisi seperti ini dapat dimanfaatkan para Content Creator di TikTok untuk memberikan dan menyajikan konten edukasional berbasis audio visual untuk pengguna platform digital.

Dalam rangka HUT Okezone yang ke-14 tahun, Okezone bekerjasama dengan TikTok Indonesia untuk mengadakan Webinar Community Week dengan tema“How to Optimize Useful Content as a Content Creator”. Webinar yang akan diadakan pada hari Kamis, 4 Maret 2021 pukul

14.00 – 15.00 WIB ini turut mengundang Kevin Chandra yang merupakan Category Operation Manager TikTok dan Tjokro Wimantara yang merupakan Education Content Creator sebagai Narasumber.

"Okezone sebagai portal media online terbesar di Indonesia berharap dengan diadakannya acara ini dapat mengupas tuntas kiat-kiat untuk mengoptimalkan platform digital, khususnya TikTok dalam membuat konten edukasional serta menjaga hubungan baik dengan komunitas khususnya Content Creator di Indonesia" ujar Bpk. Yadi Hendriana selaku Direktur Pemberitaan MNC Portal Indonesia.

Penasaran bagaimana cara untuk menyajikan konten edukasional ? Butuh tips and tricks supaya konten edukasional menjadi lebih optimal ? Ikuti Webinar Community Week bersama TikTok Indonesia dengan cara daftarkan dirimu di https://bit.ly/webinarokezonetiktok dan ikuti juga platform digital TikTok Okezone di @okezonecom karena acara ini bisa disaksikan langsung di sana. Jangan sampai terlewat, guys!

(fmi)