JAKARTA - Aplikasi layanan over the top (OTT) Vision+ tengah gencar-gencarnya merilis judul-judul baru untuk original series yang siap tayang di tahun ini. Setelah sukses menayangkan Twisted, Disconnected, dam Skripsick, di Maret ini Vision+ akan memulai produlsi series baru berjudul The Intern.

The Intern menceritakan tentang seorang mahasiswa semester akhir yang berkesempatan magang di sebuah perusahaan start up e-commerce di Jakarta. Lika-liku kehidupan sebagai anak magang akan dihadapi mahasiswa tersebut bersama 2 rekan wanitanya.

"Satu lagi persembahan terbaru dari Vision+ untuk para pengguna yang ingin tontonan lokal yang segar, yaitu The Intern," tutur Clarissa Tanoesoedibjo, Director of OTT Product, Marketing, & Programming MVN, di Kolega Coworking Space, Jakarta, Rabu (3/3/2021).

The Intern merupakan hasil kolaborasi antara Vision Pictures sebagai rumah produksi, dan ditanyangkan secara eksklusif di Vision+. Tak hanya itu, series ini juga menggandeng start up e-commerce, The F Thing.

Kerja sama dengan The F Thing memanfaatkan latar belakang tempat yang akan tervisualisasi dalam cerita, di mana banyak sudut pandang mengenai fashion dan lingkungan perusahaan.

"The Intern memiliki premis yang sangat relate dengan kehidupan anak muda, khususnya office life di lingkungan start up seperti The F Thing," tambah Valencia Tanoesoedibjo, CEO The F Thing, di tempat yang sama.

Menurut Valencia, perbedaan series The Intern dengan yang lain adalah kolaborasi pertama dengan pihak luar. Lalu, series ini juga bergenre romance comedy yang sangat dekat dengan anak muda saat ini.

Clarissa menambahkan, The Intern menjadi karya Tanah Air yang belum ada di platform lain, dengan menonjolkan kisah yang kental dengan anak muda.

"Harapannya tentu banyak orang yang tonton dan bisa menginspirasi banyak orang, serta sebagai hiburan juga," jelas Valen.

Sementara itu, Endang Mayawati, Director of Programming, Production, & Content Acquisitions MVN, menuturkan bahwa The Intern akan segera diproduksi pada Maret ini, sehingga akan tayang dalam waktu dekat.

"Tentunya ini bagian dari komitmen Vision+ sebagai aplikasi OTT karya anak bangsa, untuk lebih banyak lagi menelurkan karya-karya berkualitas dari sineas-sineas Tanah Air," tuturnya, pada kesempatan yang sama.

Untuk dapat menikmati original series The Intern, bisa mengunduh aplikasi Vision+ di Google Play Store atau App Store, serta kunjungi laman www.visionplus.id.

(amr)