JAKARTA – TikTok menjadi aplikasi yang tidak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia. Ya, TikTok sebagai platform distribusi video singkat saat ini berada di urutan kedua tertinggi dari platform digital lainnya bahkan mengalahkan Instagram dan Facebook.

Kondisi seperti ini dapat dimanfaatkan para Content Creator di TikTok untuk memberikan dan menyajikan konten edukasional berbasis audio visual untuk pengguna platform digital.

Nah, dalam rangka HUT Okezone yang ke-14 tahun, Okezone bekerjasama dengan TikTok Indonesia untuk mengadakan Webinar Community Week dengan tema“How to Optimize Useful Content as a Content Creator”.

Webinar yang baru saja usai digelar, Kamis (3/3/2021) menghadirkan Kevin Chandra yang merupakan Category Operation Manager TikTok dan Tjokro Wimantara yang merupakan Education Content Creator sebagai Narasumber.

Dalam acara tersebut, baik Kevin Chandra maupun Tjokro Wimantara memberikan semacam tips bagi mereka yang akan memulai berkreasi di TikTok.

Menurut Kevin Chandra, TikTok menjadi salah satu aplikasi berbagi video yang paling diminati masyarakat terutama generasi muda saat ini. Aplikasi tersebut memberikan kesempatan untuk Anda menjadi content creator dengan berbagai fitur video yang menarik.

Category Operation Manager TikTok, Kevin Chandra pun membeberkan beberapa cara untuk menjadi seorang creator handal. Menurutnya konten yang menarik menjadi salah satu kunci agar video pengguna menjadi viral.

Lalu bagaimana caranya membuat konten yang menarik? Chandra mengatakan ada beberapa konten yang paling diminati orang-orang saat ini diantaranya edukasi, teknologi, fun fact/life hack, motivasi, dan fotografi.

"Untuk memilih tema mana yang digunakan, kalian bisa sesuaikan dengan hobi misalnya tertariknya dimana lalu dijadikan konten," tutur Chandra dalam Webinar Community Week Okezone x TikTok Indonesia, Kamis (4/3/2021).

Chandra pun menambah sebagai kreator seseorang juga perlu mempelajari tool yang ada di dalam aplikasi. Seperti halnya fitur green screen, text feature, add sound hingga duet feature. Hal tersebut membantu agar konten semakin menarik perhatian pengguna.

"Selalu up to date juga dan memposting cover video yang baik. Sehingga kontennya tertata rapi dan gunakan musik yang sedang trend dan tool yang tepat" imbuhnya.

Selain itu, Chandra juga menyarankan pengguna juga perlu aktif menggunakan duet feature atau collab dengan TikTokers lainnya. Hal tersebut membuat cakupan komunitas pengguna semakin luas. "Kalian juga harus selalu melengkapi profil, kita sarankan mencantumkan media sosial lainnya di bio. Barangkali video viral dan lebih luas jangkauannya. Kemudian akun teman-teman perlu berkarakter misalnya suka hitung-hitungan dan harus 70 persen terkait hitungan," katanya menambahkan. "Terakhir yang penting jangan takut mencoba, yang punya hobi dan bakat bisa disebarkan ke temen-temen lain yang membutuhkan," pungkasnya. Sementara, Tjokro Wimantara, Education Content Creator mengatakan, TikTok ini bukan sekedar hiburan, bahkan memberikan manfaat melalui konten kreatif yang ditampilkan. Apalagi kalau ada kemampuan, bikinlah konten kreatif yang edukatif dan harus berani memulai. "Jangan tidak memulai, harus dimulai dahulu, seiring perjalanan waktu kita bisa belajar untuk berkreasi, ada kekurangan nanti bisa diperbaiki, yang terpenting berani untuk memulai, soal kekurangan dan kesalahan itu bisa diperbaiki seiring waktu," ujar Tjokro.