JAKARTA – Valorant Challengers Indonesia - Stage 01 telah memasuki babak akhir dengan akan dimulainya Final Qualifier 3 yang diselenggarakan mulai 12- 14 Maret 2021. Pemenang dari turnamen game online ini, akan mewakili Indonesia yang kedua untuk bertanding di Valorant Masters, kompetisi level regional di Asia Tenggara.

Antusiasme pecinta game FPS juga sudah terlihat sejak dibukanya Qualifier 1 hingga Qualifier 3 dengan lebih dari 150 tim yang mendaftar.

“Antusiasme yang besar untuk game ini sudah terasa sejak turnamen pertama yang kami selenggarakan. Karena itu, kami cukup percaya diri, bahwa rangkaian valorant Challengers Indonesia akan mendapatkan sambutan hangat dari para pecinta game di Indonesia,” ujar Edwin, VP Business and Development One Up.

Dengan sistem turnamen berseri, seluruh tim yang bertanding akan terseleksi secara bertahap, dan menyisakan 2 tim terbaik untuk mewakili Indonesia dalam turnamen regional Sea Masters 01.

Setelah melalui babak demi babak dengan menggunakan sistem Best of 3, tim Boom Esports bertemu dengan tim NXL Ligagame dalam babak Grand Final. Khusus untuk Grand Final, sistem pertandingan menggunakan Best of 5.

Tim NXL Ligagame sebagai wakil Indonesia pertama untuk kemudian melanjutkan perjuangan ke turnamen SEA Masters 01 dan membawa pulang hadiah sebesar Rp30 juta.

Tim Boom Esports sebagai juara kedua juga berhak untuk membawa pulang uang sebesar Rp20 juta. Di posisi ketiga tim XCN juga akan membawa pulang hadiah uang sebesar Rp15 juta dan tim Alter Ego membawa pulang Rp10 juta sebagai juara keempat.

Ketiga tim ini juga akan melanjutkan perjuangan mereka bersama dengan 5 tim besar dari babak Open Qualifier 3 dalam pertandingan Final Qualifier 3 untuk kemudian memperebutkan tempat selanjutnya sebagai perwakilan Indonesia di babak Valorant Sea Masters 01.

Chris Tran selaku Head of Esports Riot Games Southeast Asia, Hongkong and Taiwan mengaku senang melihat momentum yang dimiliki oleh ekosistem esports, juga bagaimana tim-tim dan para pemain secara aktif memakai game dan turnamen-turnamen sebagai wadah untuk mempertontonkan kemampuan dan bakat yang mereka punya.

“Indonesia sudah pemain-pemain yang kuat dan bakat esports yang menjanjikan, dan kami percaya bahwa 2 tim terbaik yang mendapatkan berhasil mendapatkan tempat dalam pertandingan di Valorant Sea Masters 01 pasti akan mengharumkan nama Indonesia dalam tingkat regional,” tuturnya.

Valorant merupakan gim tembak-menembak taktis berbasis 5v5 untuk PC dengan pertumbuhan pemain tertinggi di Indonesia / Asia Tenggara. Semenjak peluncuran resmi nya, para pecinta gim telah menunjukkan antusiasme dan respon positif terhadap game ini.

(amr)