JAKARTA - Kesulitan mengakses informasi seputar cara menjaga kesehatan dan ketahanan tubuh, terutama setelah merebaknya pandemi Covid-19, memunculkan ide brilian kehadiran noDokter.

Penggagas noDokter, Ariel Aldrin, bersama kedua adiknya, Nathan Aldrin dan Braddy Aldrin, membangun dan memperkenalkan platform digital tersebut guna memastikan publik tidak akan lagi menghadapi persoalan itu. Karena itu, sejak akhir tahun lalu noDokter.com hadir di tengah-tengah publik untuk memberikan solusi.

Trio Aldrin bersaudara bertekad membantu meringankan beban para pekerja medis yang kewalahan menangani korban pandemi Covid-19 dengan cara meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia melalui tutor olahraga sehat di rumah, pemberian informasi akurat tentang gizi seimbang, serta cara menjaga kesehatan mental.

Baca Juga: Permudah Dakwah, Aplikasi Umma Bikin Fitur Audio Podcast

Tidak seperti situs-situs media online lainnya, noDokter bukanlah laman kesehatan, bahkan bukan pula media online. “Kami hadir lebih sebagai platform SDM, yaitu sport, diet, dan mental health, untuk memungkinkan pengguna internet mendapatkan banyak info seputar itu dan bisa berolahraga di rumah,” kata Ariel Aldrin, COO dan pendiri noDokter.com.

Untuk lebih mempertegas misi pendirian noDokter bagi publik, sejak awal tiga bersaudara itu memilih “Sehat itu Gampang” sebagai moto platform digital mereka. Menurut lulusan University of California at Berkeley, AS dengan program beasiswa itu, usia noDokter boleh saja belum genap enam bulan. Tetapi Platform Digital yang fokus terhadap Olahraga, Diet, dan Kesehatan Mental itu sudah mampu menghasilkan berbagai karya. Termasuk, menggelar sejumlah webinar dengan narasumber-narasumber berkualitas pada awal-awal kehadiran platform tersebut di dunia maya.

Baca Juga: Jangan Khawatir Kehilangan Data, Ini Tips "Backup" Data Digital

Beberapa narasumber seperti Dr. Sonia Wibisono, Dr. dr. Indiradewi Hastiningsih-- lebih dikenal dengan Dr. Ira, sudah menyapa pengunjung noDokter di awal-awal kiprahnya. Bahkan pekan lalu, ketika wacana pro-kontra seputar vaksinasi Covid-19 merebak, dengan mengajukan pakar imunologi terkemuka dari Universitas Indonesia dan RSCM, Dr. dr. Suzy Maria, noDokter menggelar webinar bertema “Divaksin atau Tidak?” bekerja sama dengan University of Washington Alumni Indonesia (UWAIN).

Selain itu, noDokter juga bekerja sama dengan Satgas Covid 19 melalui Webinar bertema “Gaya Hidup Sehat Untuk Cegah Risiko Covid 19” dengan Pembicara Prof. Dr. Suwandhi Widjaja Sp.PD, Ph.D, Finasim serta dr. Widi Nugraha Hadian, Sp.JP, FIHA. Juga pengantar dari Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan Covid-19 Dr. Sonny Harry B Harmadi. Webinar ini dihadiri ratusan orang.

Pada acara tersebut banyak tips-tips sehat dan informasi kesehatan berguna dari para pakar kesehatan. Terutama dari ahli penyakit dalam, Prof. Dr. Suwandhi Widjaja Sp.PD, Ph.D, Finasim serta ahli jantung dan pembuluh darah dr. Widi Nugraha Hadian, SpJP, FIHA. "Platform noDokter tidak hanya akan memudahkan warga Indonesia menemukan jawaban atas persoalan kebugaran, olahraga, dan asupan gizi yang meningkatkan ketahanan tubuh. Platform ini juga akan mempermudah publik merencanakan kesehatan mereka," tutur Ariel. Dukungan untuk bersama-sama meningkatkan kesehatan tubuh dan jasmani tidak hanya datang dari dalam negeri, tetapi juga dari mancanegara. Antara lain: Aanya Wellness dari India, Alessandro Sigismondi dari Italia, Sarah Beth dan Jaclyn Wood dari Amerika Serikat, serta salah satu organisasi karate terbesar di dunia, SKIF, yang berpusat di Jepang dan banyak lagi lainnya. Sementara dari dalam negeri ada praktisi kebugaran Ade Rai ikut memberikan tips-tips sehat dan bugar bagi pembaca noDokter. Juga Spesialis Penyakit Dalam sekaligus Duta Nasional dan Relawan Satgas Perubahan Perilaku COVID-19 Dr. Jeffri Aloys Gunawan, Sp.PD, CH,CHt tentang kiat-kiat tetap sehat saat pandemi. Platform digital noDokter berharap agar usaha untuk meningkatkan kualitas hidup dengan pola SDM akan menjadi kebiasaan masyarakat, karena “Sehat Itu Gampang”.