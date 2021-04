JAKARTA - Kamu masih setia menanti kelanjutan cerita sinetron Ikatan Cinta di RCTI ? Bagaimana kisah cinta Mas Al dan Andin ? Bagaimana dengan Elsa dan semua kejahatannya ? Tonton terus kelanjutan ceritanya setiap hari di RCTI dan melalui aplikasi RCTI+.

Kabar baru untuk pecinta sinetron Ikatan Cinta, pecinta Mas Al dan Andien? Mau lebih dekat dengan para pemain Ikatan Cinta? Atau mungkin kamu ingin memiliki barang yang dipakai Amanda Manopo dan pemain Ikatan Cinta ? Kali ini RCTI+ bagi-bagi hadiah spesial buat pecinta Ikatan Cinta. RCTI+ mengadakan giveaway berhadiah Official Merchandise T-Shirt Ikatan Cinta. T-shirt ini juga pernah dipakai Amanda Manopo dan pemain Ikatan Cinta di Dahsyatnya Ikatan Cinta. Tentunya penggemar berat Ikatan Cinta tidak akan melewatkan. Yuk miliki Official T-shirt Ikatan Cinta. Caranya sangat mudah. Buat gamer atau yang hobi memainkan game kamu juga bisa membuktikan kehebatanmu dan mendapatkan skor tertinggi sekaligus mendapatkan merchandise T-Shirt official Ikatan Cinta. Periode RCTI+ Giveaway di fitur Game+ adalah dari 5 – 18 April 2021.

Cara mendapatkan Official T-Shirt Ikatan Cinta Gratis :

Buka fitur Games+ di aplikasi RCTI+

Pilih tank battle, lalu klik ‘play’

Mainkan game Tank Battle dan raih score terbaikmu!

Screenshot perolehan score game yang kamu mainkan

Upload di instagram story dan mention @rctiplusofficial @mncgamescom

Sertakan hashtag #GiveawayRCTIPlus

10 orang yang beruntung akan mendapatkan official T-shirt ikatan cinta Gratis

10 pemenang minggu pertama akan diumumkan 12 April 2021

RCTI+ Giveaway di fitur game akan berlangsung 2 minggu dan akan membagikan 30 T-shirt official Ikatan Cinta. Dan ada 3 game yang akan dimainkan , terdiri dari :

5 – 11 April – mainkan game Tank Battle

12 – 18 April – mainkan game Ani Crush Pang & Kiko Run

Sedikit tips untuk memainkan game Tank Battle, dalam Tank Battle kalian harus menciptakan strategi untuk menghadapi musuh - musuh yang kuat terlebih lagi pada stage tertinggi. Kalian harus menembak tank lawan tersebut menggunakan berbagai macam peluru yang ditembakkan secara melengkung ke atas. Dengan peluru – peluru yang semakin terasah menambahkan kekuatanmu untuk mengalahkan musuhmu. Tentukan sudut yang tepat untuk menembakkan senjata agar tepat mengenai sasaran. Untuk menembak, kalin cukup sentuh tombol FIRE saja. Ingat, begitu kalian menembak, maka giliran pun berakhir dan berpindah kepada lawan.

Gimana? Gampang banget kan ? Jadi buat kamu penonton setia Ikatan Cinta dan fans beratnya Aldebaran dan Andin dan ingin mendapatkan T-shirt yang dipakai Andin, buruan ikuti RCTI+ Giveaway di fitur game dan menangkan T-shirt Ikatan Cinta. Follow dan cek slalu sosial media RCTI+ untuk mendapatkan info lengkapnya. Buktikan kalau kamu fans sejati dari Ikatan Cinta Lovers. Andy Cheong selaku Chief Creative and Production officer MNC Animation juga mengatakan "Ayo ikuti RCTI+ Giveaway dan mainkan game tank battle dapatkan T-shirt Official Ikatan Cinta Gratis. Caranya sangat mudah memainkan game yang ada di RCTI+ dan dijamin tidak menguras memori handphone. Cukup masuk ke aplikasi RCTI+, pilih menu game yang ada di atas layar handphone, langsung dapat memilih game tank battle. Mudah dan praktis.” Tentang RCTI+ : RCTI+ hadir sebagai layanan AVOD (layanan Video On Demand berbasis iklan dimana pengguna gratis dalam menggunakannya) & live streaming dari 4 TV terpopuler (RCTI, MNCTV,GTV dan iNews). Hadir juga konten eksklusif yang tidak tayang di Televisi,hanya ada di aplikasi RCTI+. Selain itu juga ada banyak tayangan terbaik seperti Sinetron Legendaris, pertandingan nasional eSports, Drama Korea, Drama China, Film Hollywood, Film Anak. Kemudian RCTI+ berkembang dengan hadirnya 2 fitur lainnya yaitu News dan Radio+. Di dalam News, pengguna dapat membaca berita terlengkap dari berbagai sumber terpercaya. Di dalam Radio+, pengguna dapat mendengarkan radio dari seluruh Indonesia, mendengarkan podcast, cerita suara, musik dan audio book. Pada satu tahun usia RCTI+, RCTI+ menghadirkan 2 fitur baru, yakni Home of Talent (HOT) dan Game. Semua dapat dinikmati dengan mudah tanpa harus registrasi dan secara gratis. Website: https://www.rctiplus.com/ Facebook: https://www.facebook.com/RCTIPlusOfficial/ Twitter: https://twitter.com/RCTIPlus Instagram: https://www.instagram.com/rctiplusofficial/ Google Play Store: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fta.rctitv&hl=in App Store: https://apps.apple.com/us/app/rcti/id1472168599