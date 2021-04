RAKSASA jejaring sosial Facebook mengumumkan fitur terbaru untuk foto profil, berupa bingkai untuk mendukung program vaksinasi COVID-19.

Melansir blog resmi Facebook yang dilansir Antara, bingkai foto tentang vaksin Covid-19 saat ini tersedia di Amerika Serikat (AS) dan Inggris Raya, bekerja sama dengan otoritas kesehatan setempat.

Bingkai foto yang baru ini berisi tulisan mengajak pengguna lainnya untuk ikut divaksin Covid-19. Menurut Facebook, dalam siaran tersebut, orang akan mau divaksin begitu melihat orang-orang di sekeliling mereka juga divaksin.

Di Amerika Serikat, Facebook bekerja sama dengan Department of Health and Human Sevices (HHS) dan Centers for Disease Control and Prevention (CDC) untuk bingkai foto ajakan ikut vaksin Covid-19 ini. Sementara di Inggris Raya, media sosial ini bekerja sama dengan National Health Services (NHS).

"Dengan bekerja erat bersama otoritas kesehatan nasional maupun global dan menggunakan kemampuan kami untuk menjangkau orang secara cepat, kami menjalankan bagian kami untuk membantu orang mendapatkan informasi yang terpercaya, mendapatkan vaksin dan mendorong orang lain melakukan hal yang sama agar kita bisa sehat bersama," kata Facebook.

Setelah bingkai foto, Facebook dalam beberapa pekan ke depan akan menampilkan ikhtisar di laman Kabar Berita tentang siapa saja teman di jejaring sosial yang menggunakan foto profil berisi ajakan vaksin COVID-19.

