JAKARTA - Warganet menyambut antusias dua aktor pemeran sinetron "Ikatan Cinta" yakni Arya Saloka dan Amanda Manopo sebagai Al dan Andin sebagai brand ambassador aplikasi belanja online Shopee Indonesia saat diumumkan melalui acara TV Show Shopee 4.4 Mega Shopping pada 4 April 2021.

Antusiasme ini termasuk dari penggemar setia sinetron "Ikatan Cinta" yang kerap disebut para "Micin". Mereka mengekspresikannya melalui laman Twitter terhadap penampilan Al dan Andin di TV Show Shopee 4.4 Mega Shopping Day ini.

Salah seorang pengguna Twitter menulis “ITU APA TADI MISKAAAH AAAAAAA IF ONLY ADUUUH MY POOR HEART LIAT AL ANDIN DI SHOPEE GA BERENTI TERIAK,” tulis pemilik akun @itsprily.

Baca Juga: Sering Belanja Online, Intip 5 Cara Terhindar dari Hidup Boros

Warganet juga memberikan berbagai komentar positif melalui iklan Shopee Big Ramadan Sale di akun media sosial Shopee. Iklan ini dirilis setelah pengumuman Al dan Andin sebagai Brand Ambassador, Shopee Indonesia.

Si kecil Fara Shakila alias Reyna juga turut menyanyikan jingle terbaru Shopee untuk promo Ramadan itu. Momen manis Al dan Andin dalam iklan Shopee juga menjadi topik hangat di Twitter.

Baca Juga: Tips Agar Status WhatsApp Tidak Bisa Dilihat Orang yang Tidak Diinginkan

Salah satunya pengguna Twitter dengan nama akun @xbestdreamer yang menuliskan, “Kemarin sejak iklan Shopee Aladin rilis, langsung dibuat ringtone alarm. Td subuh dibangunin sama keluarga Alfahri versi suruh belanja di Shopee wkwkwk seru bgtttt’.

Pengguna Twitter lain juga mengungkapkan kesukaannya terhadap iklan terbaru Shopee ini dan mengatakan “iklan paling amsyong dan ngakak”.

Selain diumumkan sebagai brand ambassador, Al dan Andin juga membawakan penampilan manis antara lain saat Al memberikan persembahan sebagai wujud cintanya kepada Andin, hingga duet romantis mereka menyanyikan lagu tema "Ikatan Cinta".

Momen-momen ini menjadi pembicaraan hangat di media sosial. Tak hanya di Twitter, penggemar "Ikatan Cinta" di Instagram juga turut mengekspresikan kebahagiaan mereka dengan meninggalkan komentar-komentar positif di halaman postingan dari akun resmi Shopee Indonesia.

Pengguna Instagram dengan nama akun @anty_zainuddin salah satunya, mengutarakan rasa suka terhadap keluarga bahagia terfavorit se-Indonesia itu. Dia menuliskan “Gemoy skaliii Kluarga Alfahri”.

Pernyataan yang sama pun diikuti oleh ratusan penggemar lainnya yang tidak kuasa melihat kemesraan Al, Andin, dan Reyna. Selain bahagia karena dua sejoli kesayangan mereka didapuk sebagai Brand Ambassador, banyak pula warganet yang mengapresiasi keputusan Shopee dalam memilih selebriti lokal asal tanah air untuk posisi spesial ini. “Lebih suka brand ambassadornya orang sendiri yg emang punya talenta lebih membanggakan ajah, dari pada orang luar walaupun ia terkenal. Good shopee," tulis seorang warganet di halaman YouTube Shopee Indonesia. Di tengah deretan e-commerce besar tanah air berlomba-lomba menggandeng bintang-bintang asing, Shopee Indonesia justru mengangkat tokoh-tokoh publik tanah air sebagai Brand Ambassador. Sebelumnya, Shopee Indonesia juga pernah mengangkat beberapa artis lokal papan atas dari berbagai kalangan sebagai Brand Ambassador-nya, antara lain mendiang penyanyi Didi Kempot, pedangdut Nella Kharisma hingga komedian legendaris Tukul Arwana.