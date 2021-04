Sultan TikTok lagi-lagi bikin heboh dunia maya. Kali ini Sisca Kohl bersama adiknya, Alyyah Kohl, menggencarkan jagat TikTok karena mereka membuat sebuah video “unboxing” celengan di rumahnya. Tak tanggung-tanggung, yang bikin heboh ternyata uang yang berada di celengannya dipenuhi dengan beberapa gepok uang tunai pecahan Rp100 ribu dan Rp50 ribu. Mereka memang tidak menyebutkan berapa jumlahnya, tapi yang pasti, jumlahnya kurang lebih mencapai puluhan juta rupiah! Siapa sih Sisca Kohl ini? Yuk langsung aja kenalan!

Sisca Kohl lahir di kota Tangerang pada 2002. Dia mulai aktif menekuni TikTok dari 2018, zaman TikTok belum seterkenal sekarang. Kesibukan selain membuat video viral di TikTok, Sisca Kohl kini sedang mengenyam Pendidikan sarjana S1 di Universitas Australia yaitu The University of New South Wales. Saat ini jumlah followers TikTok Sisca Kohl sudah mencapai 4.8 juta dan memiliki ratio likes sebesar 139 juta.

