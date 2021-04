JAKARTA – Sebagai aplikasi penyedia layanan streaming Over The Top (OTT) terkemuka di Indonesia, Vision+ semakin memudahkan pengguna dengan menghadirkan ragam kontennya dalam aplikasi video digital MAXstream. Mulai 16 April 2021, pengguna dapat mencoba konten-konten pilihan dari Vision+ melalui MAXstream.

Berkomitmen memberikan ragam tayangan yang lengkap dan berkualitas, Vision+ mengajak MAXstream sebagai partner agar dapat memberikan pengalaman baru dalam hal menonton tontonan favorit kapan saja dan di mana saja kepada seluruh pengguna.

Clarissa Tanoesoedibjo selaku Director of OTT Product, Marketing, & Programming MVN mengatakan, “Vision+ akan semakin memudahkan pengguna dalam hal mengakses konten-konten yang beragam dan tentunya berkualitas kepada seluruh masyarakat Indonesia. Salah satunya adalah dengan memberikan kenyamanan untuk menyaksikannya di aplikasi MAXstream.”

Clarissa juga menambahkan, “Tidak hanya menghadirkan live TV Nasional & MNC Channels yang dimiliki oleh Vision+, para pelanggan MAXstream juga dapat menikmati judul-judul Vision+ Originals mulai dari ‘Twisted’, ‘Ketawa Di Mana Aja’, hingga yang terbaru, ‘Skripsick’. Untuk kolaborasi di tahap awal ini, kami hadirkan konten-konten tersebut secara gratis kepada seluruh pengguna.”

Bagi MAXstream, layanan streaming video terdepan dari Telkomsel, kolaborasi dengan Vision+ memperkuat komitmen dalam memberikan pengalaman digital lifestyle terdepan bagi pelanggan. Kini, MAXstream memberikan nilai tambah pelanggan untuk mengakses seluruh konten premium dari berbagai saluran video on demand maupun TV lokal dan internasional dengan menghadirkan konten-konten pilihan dari Vision+. Salah satu konten terbaik yang bisa disaksikan secara eksklusif di Vision+ adalah Ikatan Cinta, yang merupakan sinetron peraih MURI sebagai Sinetron Prime Time dengan audience share nasional tertinggi.

Saat ini, MAXstream menyediakan 56 saluran televisi lokal dan internasional, 14 platform OTT, serta lebih dari 10.000 koleksi film dan serial. Aplikasi MAXstream yang tersedia secara gratis di Google Play Store dan App Store pun sudah mencapai total unduhan sebanyak lebih dari 30 juta kali. Secara keseluruhan, MAXstream telah mencatatkan total 130 juta total views dan sekitar 55 juta menit waktu menonton per bulannya.

Vice President Digital Lifestyle Telkomsel Nirwan Lesmana mengatakan, “Kami merasa senang dapat berkolaborasi bersama Vision+, dan memaknainya sebagai salah satu upaya berkelanjutan dalam menghadirkan MAXstream sebagai platform streaming video yang komprehensif bagi masyarakat. Hal tersebut juga menjadi perwujudan dari komitmen Telkomsel dalam memperkuat perannya sebagai ‘The Home of Entertainment’ yang membuka lebih banyak peluang dalam menghadirkan tayangan #sinemaspektakuler yang menghibur dan berkualitas untuk seluruh lapisan masyarakat.”

Adapun konten Vision+ yang juga dapat dinikmati secara gratis oleh pelanggan Telkomsel dan nonTelkomsel mulai 16 April 2021 di aplikasi MAXstream di antaranya 16 live TV nasional & MNC Channels seperti RCTI, MNCTV, GTV, iNews, MNC Shop Smart, MNC Shop Trendy, IDX Channel, MNC News, LIFE, Muslim TV, Infotainment, Entertainment, Music TV, Lifestyle and Fashion, OK TV, dan Be Smart.

Sementara itu, ada juga berbagai judul dari TV Movies yang dibintangi oleh artis-artis Tanan Air, dan konten eksklusif persembahan Vision+ yaitu beberapa judul Vision+ Originals, di antaranya Twisted, Dua Alam, MVP (Most Valuable Player), Ketawa Di Mana Aja, dan series terbaru yang dibintangi oleh Tommy Lim dan Amanda Rawles berjudul Skripsick.

Namun, bagi para pengguna yang ingin mendapatkan pengalaman menonton tayangan favorit yang lebih lengkap dan variatif bisa langsung menikmatinya di aplikasi maupun website Vision+.

Ada lebih dari 70 channel lokal, internasional, dan premium, lebih dari 10.000 jam film dan series terlengkap serta premium unggulan yaitu Vision+ Originals yang rilis judul baru setiap bulannya, dan dibintangi oleh artis terkenal Tanah Air seperti Dion Wiyoko, Ge Pamungkas, Ghea Indrawari, hingga para komika seperti Indra Jegel, Ridwan Remin, dan Rigel Rakelna. Para artis tersebut bermain dalam sederetan judul Vision+ Originals dengan genre-genre berbeda dalam Twisted, Ketawa Di Mana Aja, Dua Alam, MVP – Most Valuable Player, Disconnected, Skripsick, hingga yang terbaru, Sumber Rezeki.

Untuk mendapatkan pengalaman langsung dalam menikmati konten-konten live streaming TV, film, serial, dan Vision+ Originals, unduh aplikasi Vision+ di Google Play Store/App Store atau kunjungi www.visionplus.id. Untuk informasi lebih lanjut mengenai Vision+, silakan mengikuti akun sosial media resmi Vision+ di @visionplusid (Facebook, Instagram, Twitter, & TikTok). Vision+, Happiness, Anytime, Anywhere!

