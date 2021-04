BEIJING – Sebuah paten baru telah mengungkapkan bahwa Google tengah mengerjakan proyek perangkat smartphone dengan layar lipatan sendiri.

Menurut laporan PatentlyApple, Google telah mengajukan paten yang menunjuukan minat mereka pada perangkat yang dapat dilipat. Perusahaan mengajukan paten ke US Patent Office, yang diterbitkan berjudul "Hinge Mechanism by Gear Set with Slider for Foldable Display Device."

Paten menyiratkan perangkat yang dimaksud bisa berupa smartphone, tablet, atau bahkan netbook yang dapat dilihat. Dalam paten, brand menyoroti masalah yang dihadapi perangkat lipat saat ini dan menyatakan patennya menawarkan solusi. Paten Google pertama-tama menyoroti kekurangan mekanisme engsel konvensional dan masalahnya.

Setelah itu, perusahaan menawarkan solusinya sendiri di mana, perangkat dapat menyertakan rakitan engsel yang memiliki mekanisme slider dan satu set roda gigi. Mekanisme penggeser dan rangkaian roda gigi beroperasi untuk mentransfer gerakan rotasi menjadi gerakan translasi dari salah satu wadah pertama atau wadah kedua.

Sederhananya, mekanisme engsel baru dapat mentransfer gerakan rotasi perangkat fleksibel dan memungkinkan tikungan tanpa kerusakan atau kerusakan. Sayangnya, ini masih berupa hak paten, sebagaimana dikutip dari Gizmo China, Jumat (16/4/2021).

Meskipun ini menyiratkan bahwa tim teknik Google sedang mengerjakan perangkat, masih terlalu dini untuk menawarkan sesuatu yang konkret. Jadi pantau terus untuk lebih lanjut, karena kami akan memberikan pembaruan saat informasi tambahan tersedia.

