JAKARTA - Setelah sukses dengan proyek kreatif perdana #PredatorIndoPride yang menggandeng seniman Darbotz, laptop Predator kembali hadir dengan terobosan dan inovasi terbaru untuk mendukung para content creator Indonesia. Kali ini, Predator bekerja sama dengan salah satu desainer kustom lokal ternama “Never Too Lavish”.

Dalam proyek kreatif #PredatorIndoPride kedua ini, Never Too Lavish mempercayakan laptop gaming Predator sebagai perangkat untuk menuangkan kreativitasnya dalam melahirkan karya. Sebagai sosok yang bergelut di bidang kreatif, Never Too Lavish tentu harus memiliki teknologi terbaik untuk menunjang hasil karya yang maksimal.

Salah satu dari jajaran produk Predator yang terlibat dalam proyek Predator x Never Too Lavish adalah laptop Predator Helios 300 dengan prosesor dari Intel dan kartu grafis terbaru dari NVIDIA, yaitu GeForce RTX 3070.

Dengan dibekali spesifikasi yang garang, berbagai hambatan seperti laptop ngelag, proses rendering lama, laptop cepat panas, hingga bobot yang berat, mampu dilibas oleh Predator Helios 300. Memberikan kemudahan bagi tim kreatif Never Too Lavish untuk menghasilkan karya-karya terbaiknya.

Never Too Lavish merupakan sosok kreatif Indonesia dan dikenal sebagai content creator yang fokus pada modifikasi. Karya-karyanya bisa tertuang dalam beragam bentuk, mulai dari jaket, sepatu, tas, hingga mural di dinding. Salah satu karya yang paling dikenal adalah jaket denim yang digunakan oleh Presiden Indonesia, Jokowi.

“Kolaborasi proyek kreatif laptop Predator dengan Never Too Lavish ini merupakan bukti antusiasme masyarakat sejak proyek perdana #PredatorIndoPride dimulai. Kreativitas masih menjadi salah satu wadah produktivitas bagi kita dalam menjalani segala kegiatan sehari-hari, mulai dari menjadi streamer, content creator di industri gaming maupun non-gaming,” ujar Fransisca Maya, Head of Marketing Acer Indonesia.

“Acer Indonesia dengan bangga kembali menggandeng talenta luar biasa Indonesia yaitu Never Too Lavish untuk berkarya bersama kami. Kami berharap dapat terus bekerja sama dan mendukung content creator lainnya dalam Predator Indo Pride berikutnya,” tambahnya.

Founder sekaligus Lead Artist Never Too Lavish, Bernhard Suryaningrat atau yang lebih dikenal sebagai Abeng mengatakan, “Sebagai kreator, yang saya butuhkan adalah perangkat komputasi yang dapat memenuhi kebutuhan saya sehari-hari. Berbagai aktivitas saya sangat terbantu dengan bantuan dari perangkat laptop kuat dan canggih, mulai dari membuat konten, mendesain, mencari inspirasi, dan hal lainnya yang membuat saya harus menghabiskan waktu yang lebih lama di depan laptop.”

“Saya membutuhkan laptop yang andal dalam pemrosesan grafis, tidak ngelag, tidak cepat panas, dan mudah dibawa-bawa, serta memiliki penyimpanan yang luas seperti Predator Helios 300 yang sekarang saya gunakan. Melalui kolaborasi ini, saya berharap dapat menginsipirasi content creator lain untuk tetap berkarya di mana pun dan kapan pun.”

Predator Helios 300 konfigurasi baru ini merupakan laptop gaming yang mampu memberikan performa lebih baik dari sebelumnya, berkat kehadiran Intel® Core™ i7 Generasi ke-10 dengan kecepatan clock 5.0 GHz Turbo, 8 core, dan 16 threads. Didesain khusus untuk melahap berbagai tugas masa kini, mulai dari bermain game, editing, rendering sampai multitasking beragam aplikasi berat.

Gamers dan para content creator akan dimanjakan dengan kombinasi prosesor Intel® Core™ i7 Generasi ke-10 untuk kinerja premium, dipadukan dengan GPU NVIDIA GeForce RTX 3070 untuk menghasilkan visual terbaik sebagai otak dari pengolahan grafis. Melalui layar Full HD dengan panel Real IPS refresh rate 300Hz, penggunanya akan menikmati tampilan gambar dengan gerakan yang mulus dan bebas blur.

