JAKARTA - Pengguna Facebook di Indonesia belakangan banyak yang mendapatkan notifikasi bahwa akunnya ditandai (tag) oleh orang lain di suatu unggahan. Biasanya tag tersebut dilakukan langsung ke banyak akun.

Aksi ini membuat pengguna di tag dalam kolom komentar sebuah postingan Facebook page yang berisi tautan konten tak senonoh.

Pendiri Media Kernels Indonesia dan Drone Emprit, Ismail Fahmi menyampaikan para pengguna itu menjadi korban porno phising.

Dia mengatakan peretas mengarahkan pengguna mengetuk sebuah link porno dalam melancarkan aksinya.

"Sering terima notifikasi saat akun tak kita kenal nge-tag akun kita di kolom komentar FB porno phising 'Klik Untuk Melihat Video Lengkap'?," ujar Ismail lewat Facebook, dikutip Kamis (22/4/2021).

Ismail menyampaikan pengguna berisiko menjadi korban phising jika mengetuk link mencurigakan itu.

Bahkan, akun pengguna berpotensi diretas dan peretas melakukan sejumlah aksi, misalnya mengirim sejumlah tag ke kontak penggunanya lainnya.

Untuk menghindari notifikasi dari akun tidak dikenal, Ismail menyarankan pengguna mengetuk icon more tanda titik tiga di notifikasi (...), lalu pilih 'Only get notifications about tags from friends'.

