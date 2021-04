JAKARTA - Developer MNC Innovation Center Ari Fajrianda Alfi dan Mendhy Syiasko akan memberikan tips dan edukasi terkait Flutter untuk membangun aplikasi iOS dan Android. Acara bertema “Flutter : Build iOS and Android app from a Single Codebase” itu akan berlangsung Sabtu, 24 April 2021, pukul 1 siang di Institut Teknologi Bandung (ITB).

Apa itu Flutter dan mengapa penting bagi para pengembang/developer aplikasi iOS dan Android?

Flutter yang sudah populer sejak 2019 sudah banyak diterapkan di aplikasi-aplikasi top di Play Store. Secara sederhana, Flutter adalah teknologi milik Google yang bertujuan untuk membantu developer membangun aplikasi dengan tampilan user interface yang keren.

Baca Juga: MNC Group Gelar Webinar 'Semangat Ekonomi Kreatif di Tengah Masa Pandemi', Ini Link Registrasinya!

Menariknya lagi, Flutter ini dapat secara native dilebur ke dalam aplikasi mobile, web, dan desktop dengan satu basis kode. Dampaknya, tentu saja akan menghemat dan mempermudah kerja developer. Mereka tidak perlu menulis kode untuk berbagai platform.

Google menggunakan bahasa pemrograman bernama Dart. Dan hingga saat ini, perusahaan raksasa teknologi dunia sudah menggunakan Flutter dalam mengadopsi aplikasi mereka. Mulai dari Grab hingga Alibaba Group.

Tiga Keunggulan Flutter

Setidaknya ada tiga keunggulan Flutter yang membuat developer harus mulai melirik untuk menggunakan platform ini. Pertama, adalah karakternya yang cross platform atau dapat dijalankan dalam beberapa platform berbeda. Artinya, developer dapat membuat aplikasi Android dan iOS sekaligus. Juga, langsung dikonversi ke aplikasi web dan desktop.

Kedua, adalah soal kecepatannya. Flutter memiliki fitur yang disebut hot reload, yang membuat pengembangan aplikasi jadi sangat cepat dan sangat mudah. Ketika melakukan perubahan kode dalam sebuah program, aplikasi langsung diperbarui dalam 1 detik.

Alasan ketiga adalah Flutter membuat developer sangat mudah membangun tampilan yang cantik. Karena UI di Flutter dirancanng menggunakan widget. Jadi, untuk mengatur dan menyetel tombol-tombol maupun gambar, jadi sangat mudah.

Menariknya lagi, Flutter sudah mendukung 120 frames per second (fps). Nah, keunggulan Flutter ini yang akan dipaparkan oleh Ari Fajrianda Alfi dan Mendhy Syiasko di acara “Flutter : Build iOS and Android app from a Single Codebase”.