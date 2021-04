JAKARTA - Empat astronot dari penjelajahan ketiga SpaceX serta Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat (NASA), berhasil tiba di Stasiun Internasional Luar Angkasa (ISS) dan disambut oleh astronot lainnya yang berada di ISS.

Melansir The Verge, Minggu (25/4/2021), tibanya empat orang astronot yang memiliki nama grup "Crew-2" itu disampaikan oleh NASA dalam akun twitter mereka @NASA.

Empat orang astronot yang terlibat dalam misi itu adalah Megan McArthur dan Shane Kimbrough dari NASA, Akihiko Hoshide dari Agensi Eksplorasi Luar Angkasa Jepang (JAXA), dan Thomas Pesquet dari Agensi Luar Angkasa Eropa (ESA).

Mereka pergi dengan kecepatan 17.000 mil per jam dengan orbit sekitar 250 mil dari Bumi.

"Endeavour arriving!" Welcome to the @Space_Station, Crew-2!



Their arrival means there are now 11 humans aboard our orbiting laboratory, a number not seen since the space shuttle era. Hugs abound. pic.twitter.com/uSwW3JFl6K— NASA (@NASA) April 24, 2021