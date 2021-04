JAKARTA – Kamu penyuka Bollywood dan ingin nonton tayangan serial India kapan aja dan di mana saja? Atau, nonton program berita dan talkshow menarik di tvOne sesuka kamu? Tenang, ada cara termudah yang bisa kamu lakukan untuk bisa menonton tayangan-tayangan tersebut, hanya dengan mengunduh aplikasi Vision+!

Aplikasi penyedia layanan over the top (OTT) terkemuka di Tanah Air, Vision+ terus meningkatkan kepuasan pengguna melalui konten-konten terlengkap dan terbaru dari sederetan judul Vision+ Originals yang bisa dinikmati secara eksklusif, library konten video on demand (VOD) lokal dengan jam tayang terbanyak, hingga live streaming free to air (FTA) channel lokal terlengkap serta channel premium beserta fitur catch up yang semuanya dapat dinikmati secara gratis.

Berbicara mengenai konten live streaming free to air (FTA) channel lokal terlengkap, Vision+ semakin dikuatkan dengan hadirnya ANTV dan tvOne. Dan, hanya Vision+ satu-satunya platform OTT yang memiliki hak siar untuk menayangkan dua stasiun televisi lokal tersebut.

Memiliki 21 channel FTA local yang mempunyai berbagai program terbaik dari setiap channelnya, Vision+ menghadirkan ANTV yang menayangkan berbagai macam serial India yang cukup diminati oleh masyarakat Indonesia, mulai dari Gopi, Yeh Hai Mohabbatein, Uttaran, dan Kulfi serta sebuah acara menghibur televisi yaitu Pesbuker dan Sahurnya Pesbuker yang tayang khusus dibulan Ramadhan ini.

Tidak hanya tontonan menghibur dari channel tvOne hadir dalam memberikan berbagai informasi dan berita terkini dalam negeri bersama NewsOne mulai dari Kabar Pagi, Kabar Siang maupun Kabar Pasar yang membahas mengenai seputar ekonomi. Program TalkshowOne Makna dan Peristiwa serta program keagamaan yang bisa menemani ngabuburit bersama Rumah Mamah Dede.

Seperti yang disampaikan oleh Clarissa Tanoesoedibjo selalu Managing Director Vision+, "Agar semakin dapat memberikan pengalaman menonton yang lengkap bagi seluruh pengguna, Vision+ juga menghadirkan dua stasiun televisi nasional yaitu ANTV dan tvOne. Ini merupakan sebuah keunggulan bagi Vision+, karena menjadi satu-satunya platform OTT yang memiliki hak siar untuk menayangkan kedua stasiun televisi tersebut." "Tentunya ini akan memudahkan para pengguna, khususnya yang menyukai ragam tayangan Bollywood serta informasi berita dan religi dengan hadirnya ANTV dan tvOne. Sehingga Vision+ semakin menguatkan perannya dalam menyajikan tayangan-tayangan berkualitas dengan berbagai macam genre," jelas Clarissa. Masih banyak lagi channel FTA lokal lainnya, serta channel internasional dan premium yang dapat menemani para pengguna Vision+ dengan hanya melakukan registrasi untuk dapat menikmati Vision+ secara gratis selama 7 hari. Selain memiliki lebih dari 70 channel yang bisa dinikmati secara streaming, Vision+ juga memiliki library konten dengan format video on demand (VOD) yang terdiri dari film hingga serial TV lokal terfavorit terlengkap seperti Ikatan Cinta dan Preman Pensiun. Melengkapi konten VOD, platform OTT karya anak bangsa ini juga menghadirkan konten unggulan yang eksklusif hanya tayang di Vision+, yaitu judul-judul original series yang update setiap bulannya, seperti dalam Twisted, Ketawa di Mana Aja, Dua Alam, MVP – Most Valuable Player, Disconnected, Skripsick, Sumber Rezeki, hingga yang terbaru The Intern yang dibintangi oleh Kevin Ardilova, Caitlin North, dan Sere Kalina.