Akhir-akhir ini Israel berhasil menangkal serangan roket Hamas ke wilayahnya dalam konflik bersenjata antara Israel dan Palestina. Rupanya rahasianya terletak pada kemampuan sistem anti-rudal Iron Dome Israel.

Iron Dome Israel mampu menembah jatuh ribuan roket yang ditembakkan oleh Hamas ke wilayah Israel.

Apalagi sejak konflik dimulai, Hamas telah menembakkan setidaknya 2.800 roket ke Israel. Namun kebanyakan roket itu bisa diatasi dengan Iron Dome Israel.

Meskipun serangan roket hamas menimbulkan korban, namun hanya dilaporkan 10 orang Israel tewas. Ini merupakan jumlah yang sangat sedikit, dibandingkan dengan jumlah roket yang ditembakkan.

Lalu bagaimana sih cara kerja teknologi Iron Dome milik Israel?

Sebenarnya Iron Dome adalah sistem pertahanan udara yang berbasis di darat. Fungsinya menangkal serangan roket dan artileri.

Seperti dilansir Midde East Eye, Iron Dome bekerja menggunakan rudal dan teknologi radar. Jadi jika radar membaca ada serangan roket, maka radar bisa membaca kecepatan dan lintasannya. Lalu Iron Dome akan mengirim rudal penangkal untuk meledakkan roket tersebut di udara sehingga roket tidak terkena sasaran, misalnya rumah penduduk atau objek-objek vital di Israel.

Siapa produsen Iron Dome?

Iron Dome yang merupakan sistem anti-rudal ini dikembangkan oleh produsen senjata Israel bernama Rafael. Mereka memasarkan Iron Dome sebagai teknologi penangkal serangan hemat biaya dengan kemampuan menembus semua jenis cuaca.

Rafael adalah salah satu produsen senjata terkemuka Israel. Rafael juga bekerja sama dengan Kementerian Pertahanan Israel. Selain memproduksi Iron Dome mereka juga memproduksi teknologi sistem militer lain, seperti teknologi pengintai dan senjata anti-tank.

Meskipun Iron Dome dikembangkan di Israel, AS telah menjadi pendukung utama pengembangan Iron Dome. Pada tahun 2011, mantan Presiden AS Barack Obama memberi Israel lebih dari 200 juta dolar AS untuk memproduksi baterai untuk sistem tersebut.

