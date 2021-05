JAKARTA – Acer resmi meluncurkan #swiftcandoit, rangkaian produk laptop tipis yang mampu memenuhi setiap kebutuhan pelanggan dengan pilihan produk yang sesuai untuk mereka.

Laptop tipis Swift dari Acer, pengguna dapat melakukan berbagai aktivitas produktif secara maksimal dengan laptop yang tipis dan stylish. Rangkaian kegiatan ini terinspirasi dari keberagaman konsumen Acer yang semakin bervariasi dalam berkreasi dan mewujudkan mimpi bersama laptop Acer Swift yang dimilikinya.

Inilah yang menjadi latar belakang Acer dalam menghadirkan berbagai pilihan laptop tipis dalam lini Swift yang cocok untuk digunakan oleh para konsumen seperti pelajar, traveler, pekerja kantoran, hingga mobile creator.

“Melalui #swiftcandoit, Acer ingin setiap konsumen laptop di Indonesia bisa memaksimalkan kegiatan produktifnya dengan pilihan laptop yang tepat. Melalui lini Swift, Acer memungkinkan hal itu terwujud karena lini ini menyediakan pilihan laptop dengan spesifikasi dan fitur beragam yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing pengguna, namun dengan satu ciri khas yang sama yaitu desain yang tipis dan stylish. A perfect fit for every need,” ujar Fransisca Maya – Head of Marketing Acer Indonesia.

Swift merupakan lini laptop unggulan dengan desain tipis dan ringan yang memberikan responsivitas, daya tahan baterai hingga konektivitas terbaik yang dibutuhkan pengguna untuk bekerja, bermain dan berkreasi. Swift series merupakan perangkat tepat bagi mereka yang memiliki mobilitas tinggi.

Swift series hadir dalam berbagai model pilihan untuk memenuhi kebutuhan yang beragam. Swift 1 Fresh cocok untuk para pelajar dan pengguna kasual. Swift 3X direkomendasikan untuk para mobile content creator.

Swift 3 Infinity 4 yang merupakan laptop paling ringan di kelasnya (hanya 1,2kg) direkomendasikan untuk kaum muda yang membutuhkan laptop stylish dan responsif dengan performa tinggi serta dapat diandalkan karena sudah terverifikasi Intel EVO. Swift 3 Air 3 ditawarkan kepada para pelanggan yang membutuhkan layar yang lebih luas hingga Swift 5 Antimicrobial dengan lapisan antimikroba di seluruh permukaannya yang cocok untuk mereka yang membutuhkan perangkat tipis dan ringan namun tetap higienis.

Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan #swiftcandoit, Acer berkolaborasi dengan salah satu diva Indonesia, yaitu Andien Aisyah dalam penggarapan proyek terbarunya. Lini Acer Swift merupakan perangkat yang digunakan Andien dan timnya dalam memproduksi film pendek dan video klip berjudul “Selamat Jalan Kekasihku”. Dengan menggunakan laptop Acer Swift 3x, tim kreatif Andien dapat melakukan editing ringan on-the-spot dan preview adegan yang baru diambil dalam proses produksi film pendek. Acer Swift 3x mampu memberikan performa kelas atas dengan dukungan prosesor Intel Core Generasi ke-11 dan grafis setara laptop gaming berkat penggunaan teknologi Intel Iris Xe MAX. Dengan menggunakan Swift 3x, pekerja kreatif bisa melakukan multitasking secara mobile dalam satu laptop dengan lebih cepat, anti-lag, dengan kualitas gambar yang baik. Untuk kegiatan sehari-harinya, Andien mengandalkan Swift 5 Antimicrobial yang memberikan perlindungan penuh dari mikroba berbahaya. Laptop ini memenuhi kebutuhannya sebagai mobile creator yang seringkali harus bekerja dalam kondisi lingkungan yang kurang higienis. Laptop Swift 1 Fresh dengan dimensi tipis dan daya tahan baterai lama menjadi andalan asistennya untuk me-manage aktivitas keseharian Andien. Swift 3 Air 3 menjadi laptop pilihan penulis skenario dengan dimensi layar 3:2-nya yang unik dan nyaman untuk bekerja. Sedangkan produser memercayakan Swift 3 Infinity 4 sebagai laptop sehari-hari untuk aktivitasnya yang mobile.