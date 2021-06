JAKARTA – Google hari ini, Rabu (2/6/2021) resmi mengumumkan penyimpanan foto di akun Google Photos berbayar. Google hanya mengratiskan 15 GB saja untuk pengguna. Setelah lebih dari batas 15GB, bagi pengguna yang ingin meningkatkan kapasitas, maka harus membeli layanan Google One.

Dilansir The Verge, Google menyediakan setiap akunnya dengan penyimpanan gratis sebesar 15GB. Selama beberapa tahun terakhir, Google menyimpan foto dalam jumlah tak terbatas secara gratis selama Anda mengizinkannya untuk dikompresi menjadi 16 megapiksel.

Namun, mulai 1 Juni 2021, Google memasukkan foto dalam perhitungan penyimpanannya. Setelah Anda mencapai batas 15GB, Anda harus membeli layanan Google One untuk mendapatkan ruang penyimpanan tambahan.

Google One saat ini mulai dari penyimpanan 100GB seharga Rp28.000 per bulan (Rp285.000 per tahun) dan berlanjut ke 200GB seharga Rp42.000 per bulan (Rp427.000 per tahun) atau 2TB seharga Rp142.000 per bulan (Rp1,4 juta per tahun). Paket 2TB juga dilengkapi dengan VPN untuk ponsel Android.

Sebelum Anda mulai menggunakan Google One, ketahuilah bahwa ada beberapa faktor yang meringankan yang ditawarkan Google kepada penggunanya. Foto yang Anda unggah sebelum 1 Juni 2021, tidak dihitung dalam batas 15 GB Anda.

Selain itu, jika Anda memiliki ponsel model Pixel 5 atau versi sebelumnya, Anda dapat terus mengupload foto "kualitas tinggi" dan hemat penyimpanan" tanpa memengaruhi batas 15 GB Anda.

Dalam waktu dekat Google akan meluncurkan beberapa perangkat untuk membantu pengguna memperkirakan berapa banyak ruang penyimpanan tersedia sebelum Anda harus membeli Google One.

Perangkat tersebut juga akan membantu Anda mana foto yang terlalu buram, video berkapasitas terlalu besar, dan item lain yang mungkin menghabiskan ruang penyimpanan.

