JAKARTA - Samsung resmi meluncurkan Galaxy Tab A7 Lite, gawai segmen pemula untuk kegiatan belajar dan bekerja sehari-hari.

"Galaxy Tab A7 Lite menjadi pilihan terjangkau bagi konsumen yang mencari perangkat yang bisa keep up dengan berbagai aktivitas di masa new normal," kata IT & Mobile Product Marketing Manager, Samsung Electronics Indonesia. Elvira Dwi Anggraeni, dalam keterangan resmi, Kamis.

Galaxy Tab A7 Lite berbobot ringan, hanya 371 gram, meski pun memiliki layar yang besar 8,7 inci, resolusi 1340x800 piksel WXGA+, menggunakan panel TFT.

Layar tersebut dikemas dalam bodi berukuran 212,5x124,7x8 milimeter. Bobot ringan tablet terbaru Samsung ini juga ditunjang material aluminium metal.

Pengalaman multimedia menggunakan tablet ini juga didukung audio yang menggunakan teknologi Dolby Atmos serta baterai 5.100mAh yang sudah disertai kemampuan pengisian daya cepat 15W menggunakan USB Tipe C.

Dapur pacu tablet diisi chip buatan MediaTek Helio P22T, yang memiliki inti delapan 4x2.3GHz dan 4x1.8GHz.

Samsung memberikan RAM sebesar 3GB dipadukan dengan kapasitas internal 32GB yang bisa diperluas hingga 1TB menggunakan kartu memori.

Untuk keperluan memotret, Galaxy Tab A7 menyediakan kamera belakang 8MP dan kamera depan 2MP. Salah satu fitur yang disematkan Samsung untuk anak-anak, Galaxy Tab A7 Lite memiliki Samsung Kids yang dilengkapi kontrol orang tua atau parental control.

Fitur Samsung Kids bisa dinyalakan ketika gawai digunakan anak agar orang tua bisa mengawasi aktivitas anak selama menggunakan tablet.

Orang tua bisa memilih aplikasi apa saja yang bisa dibukan ketika fitur Samsung Kids menyala, juga mengatur waktu pemakaian tablet.

Sebagai pengamanan tambahan, Galaxy A7 Lite juga dibekali dengan Samsung Knox untuk melindungi data di perangkat dan fitur pengenal wajah Face Recognition. Samsung memasarkan tablet Galaxy Tab A7 Lite seharga Rp2.499.000.

(amr)