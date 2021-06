JAKARTA - Perjalanan League of Legends: Wild Rift SEA Icon Series Indonesia: Summer Season memasuki Grand Final yang akan digelar pada 5-6 Juni 2021. Empat tim terbaik bakal bersaing di babak akhir tersebut.

Turnamen Wild Rift SEA Icon Series Indonesia: Summer Season diikuti 221 tim yang sudah melewati beberapa tahap. Dimulai dari babak 4 Open Qualifier yang menghasilkan delapan tim untuk bertanding di tahapan selanjutnya, Final Qualifier.

Kedelapan tim terbaik ini telah menyelesaikan tahapan selanjutnya, Group Stage, dan menyisakan 4 tim terbaik untuk bertanding di babak Grand Final. Tim-tim tersebut adalah Bigetron Esports , Eagle 365, Onic Esports, dan MBR Esports.

Managing Director dari One Up Organizer, Robert Siedharta mengatakan, sudah menyiapkan hadiah total sebesar Rp200 juta untuk turnamen Wild Rift SEA Icon Series Indonesia Summer Season. Tidak hanya itu, dia juga akan menambahkan hadiah kategori “Summer Season Iconic Players”.

"Para penonton dan fans dari Wild Rift Esports dapat memilih pemain favorit mereka yang dibagi ke dalam 5 kategori, yaitu kategori Solo, Mid, Duo, Jungler dan juga Support dalam situs web kami," tutur Robert.

Adapun pembagian hadiah sebagai berikut. Pemenang utama akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp75 juta, dan pemenang kedua akan mendapatkan Rp40 juta, sementara posisi ketiga dan keempat masing-masing akan mendapatkan Rp20 juta dan Rp15 juta.

Tidak hanya itu, tim-tim di posisi kelima sampai kedelapan juga akan mendapatkan hadiah Rp5 juta dan juga posisi ke-9 sampai ke-16 akan mendapatkan Rp2,5 juta. Sementara, masing-masing pemenang dari setiap kategori di Summer Season Iconic Players yang dipilih oleh para penonton dan fans, akan mendapatkan Rp2 juta.

"Akhir dari turnamen Summer Season tentu bukanlah akhir dari turnamen Wild Rift di Indonesia. Season selanjutnya dari Wild Rift SEA Icon Series akan segera hadir. Kami yakin bahwa turnamen selanjutnya akan lebih besar dan tentu lebih menantang, dengan bergabungnya pemain-pemain potensial dengan talent yang patut diperhitungkan, dan semoga ekosistem dan komunitas Wild Rift terus berkembang,” ujar Robert Siedharta.

Sedangkan Head of Esports for Riot Games Southeast Asia, Hong Kong and Taiwan, Chris Tran sangat percaya ada potensi yang besar dalam komunitas esports mobile di Indonesia. Apalagi, dia sudah melihat sendiri performa terbaik dari tim-tim pro Indonesia selama turnamen Summer Season ini.

"Kami berharap para pemain dan juga fans bersama-sama dengan kami mendukung keempat finalis ini yang akan bertanding untuk memperebutkan kesempatan mewakili Indonesia dalam Summer Super Cup, turnamen Wild Rift pan-regional pertama dimana tim-tim terbaik dari seluruh wilayah Asia Tenggara akan bertanding di panggung global," ucap Tran.

