JAKARTA - Apple telah mengumumkan sistem operasi iOS 15 dalam ajang Worldwide Developer Conference (WWDC) 2021 yang digelar Senin (7/6).

iOS 15 menghadirkan beberapa fitur baru termasuk peningkatan yang dilakukan pada FaceTime, iMessage yang didesain ulang, serta notifikasi yang diperbarui. Ini sejumlah hal yang perlu Anda ketahui tentang iOS 15.

Saat ini, iOS 15 tersedia sebagai beta pengembang dengan peluncuran beta publik pada bulan Juli. Sementara itu, Apple akan merilis iOS 15 untuk masyarakat umum pada musim gugur.

iOS 15 kompatibel dengan semua iPhone (termasuk model iPod touch) yang saat ini berjalan di iOS 14. Ini berarti pengguna iPhone 6s dan iPhone SE (generasi ke-1) akan menerima pembaruan akhir tahun ini.

iOS 15 akan kompatibel dengan model iPhone 12, iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone SE (generasi pertama dan kedua), serta iPod Touch (generasi ketujuh).

iOS 15 membawa banyak perubahan baru pada iPhone, misalnya FaceTime yang mendapatkan perubahan besar. Pertama, FaceTime mendapatkan audio spasial, artinya panggilan FaceTime sekarang terdengar lebih alami dan hidup.

Kedua, latar belakang buram mode Potret juga dapat digunakan dalam panggilan FaceTime, dan pengguna juga dapat berbagi musik dan video selama panggilan.

Apple kini juga mengizinkan FaceTime di Android dan Windows menggunakan browser. Panggilan FaceTime sekarang dapat dibagikan dengan tautan, mirip dengan cara kerja Zoom.

iMessage juga ditingkatkan di iOS 15. Sementara itu, fitur baru yang disebut Focus mencakup perubahan pada Notifikasi. Fitur ini pada dasarnya memungkinkan Anda untuk menyesuaikan notifikasi mana yang muncul selama aktivitas yang berbeda.

Safari juga mendapatkan desain ulang, membuatnya lebih mudah dikendalikan dengan satu tangan. Peta, Kesehatan, Cuaca, Dompet, dan Foto mendapat fitur baru di iOS 15. Pembaruan lainnya termasuk kemampuan untuk mencari teks di foto, dan fitur audio AirPods baru.

Akhir tahun ini pengguna iPhone akan dapat mengupdate software baru secara gratis dengan membuka aplikasi Setelan di perangkat mereka. Selanjutnya, pengguna perlu menekan tab Umum lalu klik pembaruan perangkat lunak. Pengguna kemudian akan diminta untuk mendownload dan menginstal update iOS 15, demikian dikutip dari Indian Express, Selasa.

