JAKARTA - Apple mengumumkan pembaruan untuk sistem operasi desktop yakni macOS 12 Monterey yang mengusung beberapa fitur baru bahkan sebagian eksklusif untuk macOS dan lainnya dipinjam dari iOS 15 dan iPadOS 15.

Salah satu fitur utama di macOS Monterey adalah Kontrol Universal. Dengan fitur itu, pengguna dapat mengontrol iPad dengan keyboard dan mouse atau trackpad Mac mereka.

Fitur tersebut tidak memerlukan pengaturan dan pengguna hanya perlu meletakkan iPad di sebelah Mac. Pengguna kemudian dapat menggerakkan mouse ke semua Mac dan iPad, mengutip penjelasan Apple di laman resminya, Selasa, (8/6/2021).

macOS juga mendapatkan AirPlay ke Mac. Dengan fitur ini, pengguna dapat AirPlay audio dan Video dari iPhone atau iPad ke Mac, seperti yang dilakukan dengan Apple TV.

Fitur Ini akan memungkinkan pengguna menggunakan tampilan Mac untuk menampilkan video atau presentasi dari ponsel atau juga memutar audio apa pun yang mungkin diputar di ponsel.

macOS Monterey juga mendapatkan Safari yang didesain ulang dengan bilah (tab) baru yang mengintegrasikan alamat dan kotak telusur dalam tab aktif, dan grup tab untuk mengatur tab yang sering dibuka dalam grup khusus. Safari juga dapat menyesuaikan warna UI dengan mulus agar sesuai dengan desain halaman web saat ini.

macOS Monterey juga mendapatkan Pintasan, fitur yang pertama kali diluncurkan di iPhone. Sama seperti di iPhone, Mac sekarang dapat mengotomatiskan tugas yang biasa dilakukan dan pengguna dapat meluncurkannya dengan satu klik.

Pengguna juga dapat mengimpor alur kerja yang ada dari Automator ke Pintasan atau terus menggunakan Automator. Pintasan terintegrasi di seluruh OS sehingga pengguna dapat meluncurkan alur kerja dari mana saja, termasuk Siri.

Selain itu, macOS Monterey mendapatkan banyak fitur baru yang ditemukan dalam iOS dan iPadOS 15, mencakup semua peningkatan baru pada FaceTime, termasuk audio spasial, yang membuat suara orang yang diajak bicara muncul dari posisi orang tersebut di layar.

Isolasi Suara akan memungkinkan pengguna menghilangkan kebisingan latar belakang dan Spektrum Lebar akan memungkinkan semua kebisingan sekitar masuk. Mode Potret baru akan secara otomatis mengaburkan latar belakang.

Shareplay memungkinkan pengguna berbagi konten seperti musik, film, acara TV, dan lainnya dengan orang yang Anda FaceTiming. Pengguna juga dapat membagikan layar.

Apple juga menyediakan API sehingga pengembang aplikasi lain dapat membawa aplikasi mereka ke FaceTime untuk dibagikan.

Shared With You mengumpulkan semua konten yang dibagikan melalui Pesan, termasuk foto, video, dan artikel, serta meletakkannya di dalam tab Shared With You dalam Foto, Safari, Apple Podcast, Apple News, dan app Apple TV.

Fitur Fokus akan secara otomatis memfilter notifikasi yang tidak diinginkan berdasarkan aktivitas saat ini. Pengguna Mac dan iPhone lainnya juga dapat melihat status pengguna sehingga mereka dapat mengetahui jika pengguna tidak ada. Pengaturan fokus yang diubah pada satu perangkat akan berlaku di semua perangkat Apple.

macOS Monterey akan mendapatkan aplikasi Maps yang diperbarui dengan globe interaktif dan pengalaman kota yang mendetail, serta aplikasi Notes yang baru.

Teks Langsung akan menggunakan pembelajaran mesin untuk mendeteksi teks dalam foto, termasuk nomor telepon, situs web, alamat, dan nomor pelacakan, sehingga pengguna dapat menyalin dan menempel, melakukan panggilan telepon, membuka situs web, dan menemukan informasi lebih lanjut dengan mudah.

Apple mengklaim bahwa macOS Monterey akan mendukung jajaran Mac terluas dalam sejarah, termasuk model berbasis Intel dan Apple Silicon. Namun, Apple menghentikan dukungan untuk beberapa mesin lama, termasuk beberapa model iMac, MacBook Air, MacBook Pro, dan MacBook yang lebih lama.

macOS Monterey akan tersedia untuk pengembang hari ini, sementara beta publik akan datang bulan depan. Rilis stabil akan datang pada musim gugur.