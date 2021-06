AMONG Us akan memperluas jumlah pemain dari maksimum 10 menjadi 15 per lobi sebagai bagian dari pembaruan baru yang akan dirilis pada 15 Juni.

Dilansir The Verge, Senin, pembaruan juga akan menghadirkan warna baru untuk kru, dukungan untuk pengontrol seluler, dan kemampuan untuk membunyikan klakson di level pesawat game.

Warna baru yang ditambahkan ke dalam game yakni cokelat, koral, pisang, mawar, abu-abu, dan merah marun.

Seperti dikutip dari Antara, pembaruan akan tersedia di semua platform, termasuk PC, iOS, Android, dan Nintendo Switch. Versi PlayStation dan Xbox juga sedang dikerjakan dan diharapkan akan dirilis tahun ini.

Sebagai bagian dari acara Summer Game Fest Kickoff Live, pengembang Innersloth juga membagikan beberapa pembaruan di masa mendatang yang akan datang ke dalam game, termasuk mode petak umpet baru, kosmetik pelindung, pencapaian, dan peta kelima.

Pengembang belum membagikan detail apa pun tentang kapan pembaruan itu mungkin terjadi.

(DRM)