EIDOS Montreal pengembang video game yang berbasis di Kanada, saat ini sedang mengerjakan game yang berjudul Guardians of the Galaxy. Sebelumnya mereka mengerjakan proyek game Deus Ex: Human Revolution.

Game ini akan menempatkan pemain dalam peran Star Lord (alias Peter Quill) dalam pengalaman aksi-petualangan orang ketiga. Dalam twist yang unik, Peter akan bergabung dengan Guardian lainnya setiap saat, dengan orang-orang seperti Groot dan Rocket sebagai pendamping AI.

 

Kisah ini terjadi beberapa tahun setelah semacam perang antargalaksi, ketika para penjaga masih merupakan kelompok yang relatif baru, yang telah bersama selama kurang dari setahun.

Dikutip dari The Verge, Senin, Eidos juga mengatakan bahwa pilihan akan memainkan peran besar. Sebagai pemimpin tim, Anda harus membuat keputusan yang memengaruhi cerita. Selama satu urutan, misalnya, Anda harus memutuskan apakah akan menjual Rocket atau Groot ke semacam kolektor monster.

Cuplikan gameplay pada awal menunjukkan game yang penuh dengan pertempuran penembak besar, dunia penuh warna, banyak musik tahun 80-an, monster alien aneh, kapal luar angkasa yang ramping, dan banyak olok-olok.

Ini bukan perampokan pertama Square Enix ke Marvel, karena penerbit sebelumnya merilis game Avengers yang dikembangkan oleh Crystal Dynamics (Eidos Montreal juga membantu game itu).

Meskipun kampanye pemain tunggal diterima dengan baik, permainan itu dibebani dengan elemen layanan langsung dan transaksi mikro yang sebagian besar dikritik. Guardians of the Galaxy, sementara itu, akan sepenuhnya menjadi pemain tunggal, tanpa DLC tambahan atau transaksi mikro.

Seperti dikutip dari Antara, Game Marvel tidak selalu memiliki rekam jejak terkuat, meskipun itu perlahan berubah. Yang paling menonjol, studio Sony Insomniac merilis pandangan yang sangat baik tentang Spider-Man, dan mengikutinya dengan spin-off yang sama bagusnya yang dibintangi Miles Morales.

Guardians of the Galaxy akan diluncurkan pada 26 Oktober untuk PC, PS4, PS5, Xbox One, dan Xbox Series X.

(DRM)