JAKARTA - Kemunculan YouTube membawa warna tersendiri di industri kreatif. Menjadi salah satu kategori industri kreatif yang berbasis online video sharing, YouTube menjadi wadah bagi penggiat kreatif dalam mengekpresikan karya-karyanya melalui video.

Platform yang didirikan sejak 2005 ini menjadi platform digital yang sangat diminati oleh peselancar dunia maya.

Dengan membawa tema besar YouTube, Vision+ mempersembahkan konten original terbarunya berjudul Beyond Creator: Indonesian Youtuber pada Kamis, 17 Juni 2021. Dituangkan dalam format docuseries, Beyond Creator: Indonesian Youtuber mengisahkan proses kreatif yang dilalui para content creator dalam mengerjakan konten-konten yang saat ini kita nikmati.

Docuseries ini terbagi ke dalam 10 episode dari berbagai content creator Indonesia yang akan berbagi pengalamannya di dunia Youtube. Kembali merilis konten original dengan format docuseries, Clarissa Tanoesoedibjo selaku Managing Director Vision+ mengatakan, sebagai platform OTT terkemuka di Indonesia, Vision+ terus menyajikan konten berkualitas dan berdampak positif untuk penggunanya.

Untuk itu Vision+ mendukung industri kreatif Indonesia melalui docuseries original terbarunya, Beyond Creator: Indonesian Youtuber.

“Konsep original kali ini dihadirkan untuk merangsang kreativitas anak bangsa dalam mengembangkan lagi ide-ide kreatif. Melalui tontonan original Vision+ ini pula, diharapkan para pengguna Vision+ yang menonton Beyond Creator: Indonesian Youtuber dapat terinspirasi baik untuk menjadi creator ataupun menjadi bagian dari anak muda yang kreatif,” kata Clarissa.

Dalam menghadirkan konten terbarunya, Vision+ kembali menggaet Cameo Project sebagai rumah produksi yang membuat Beyond Creator: Indonesian Youtuber. Cameo Project sebagai salah satu pionir content creator Youtube di Indonesia pun dinilai dapat memberikan point of view yang jitu dari para penggiat konten.

Sutradara sekaligus CEO Cameo Project Martin Anugrah mengatakan, “Sebuah kebanggaan bagi kami untuk dapat membuat sebuah konten docuseries yang menceritakan tentang sahabat-sahabat sesama content creator dari awal hype Youtube yang belum diulas oleh siapa pun.”

Dituangkan dalam 10 episode, Beyond Creator: Indonesian Youtuber akan membedah kisah perjalanan para content creator dalam beberapa judul episode, mulai dari The Evolution, A New Benchmark, Inner Sound, More Than Words The Storytellers, Inside Out, The Journey, The Supernatural, More Than Just A Game, One of A Kind.

Semua episode tersebut akan diisi oleh para narasumber dari creator-creator terkenal Indonesia yang akan berbagi pengalaman mereka di dunia Youtube, sebut saja ChandraLiow, Nessie Judge, Eka Gustiwana, Marlo Ernesto, SkinnyIndonesian24.

Saksikan Vision+ Originals Beyond Creator: Indonesian Youtuber dan para content creator akan berbagi pengalaman mereka di dunia YouTube yang terbagi dalam beberapa genre mulai dari vlog, musik, game, movie & sketsa, beauty, talkshow, kids, travel & food vlogger, mulai Kamis, 17 Juni 2021 eksklusif di aplikasi Vision+.

