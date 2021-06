VISION+ Originals 'Beyond Creator: Indonesian Youtubers' rilis secara resmi hari ini, Kamis 17 Juni 2021, eksklusif di Vision+. Kehadiran docuseries tersebut diharapkan memberi semangat dan juga knowledge untuk masyarakat yang ingin mengetahui lebih dalam mengenai content creator.

Ada 10 episode di Vision+ Originals 'Beyond Creator: Indonesian Youtubers'. Kesemuanya ingin memberi pesan kepada publik bahwa pekerjaan apa pun ketika dilakukan dengan passionate, maka hasilnya akan memuaskan, termasuk menjadi seorang content creator.

"Dari Vision+ Originals 'Beyond Creator: Indonesian Youtubers' ini, kami ingin menyampaikan pesan ke masyarakat bahwa perjuangan ke-30 YouTuber Indonesia dalam membuat konten itu tak semudah yang terlihat. Bagaimana membangun ide yang dimiliki hingga jadi suatu konten di media sosial ternyata butuh usaha dan passion yang besar. Passion ini yang mau kami highlight ke masyarakat," ungkap Managing Director of Vision+ Clarissa Tanoesoedibjo, Kamis (17/6/2021).

Clarissa menambahkan, dengan menyaksikan Vision+ Originals 'Beyond Creator: Indonesian Youtubers' diharapkan makin banyak orang yang sadar kalau konten yang mereka nikmati sekarang bukan datang begitu saja. Lalu para YouTuber Indonesia yang namanya sudah besar saat ini tidak mendapatkan hal itu dalam sekejap. Butuh perjuangan dan usaha maksimal.

"Jadi, para content creator itu enggak sekadar punya ide, kamera, dan rekam, tetapi mereka harus kreatif supaya bisa mengangkat engagement dan audience. Baru dari sana mereka membuat following yang besar dan ini bukan pekerjaaan yang hanya sehari jadi, tapi butuh waktu dan sisi ini yang menarik untuk kami diangkat," tambah Clarissa.

Dijelaskan kembali, ada 10 episode dalam Vision+ Originals 'Beyond Creator: Indonesian Youtubers'. Judul-judul dari docuseries ini mulai dari 'The Evolution', 'A New Benchmark', 'Inner Sound', 'More Than Words', 'The Storytellers', 'Inside Out', 'The Journey', 'The Supernatural', 'More Than Just A Game', dan 'One of A Kind'.

Semua episode tersebut akan diisi oleh para creator-creator terkenal Indonesia yang namanya sudah besar sejak YouTube eksis pertama kali di Indonesia. Sebut saja ChandraLiow, Nessie Judge, Eka Gustiwana, Marlo Ernesto, hingga SkinnyIndonesian24.

Di kesempatan yang sama, Martin Anugrah sebagai perwakilan Cameo Project, pun ikut menyampaikan pesan apa yang ada di balik docuseries superkeren ini.

"Dari sini kalian bakal lihat perspektif yang berbeda bahkan yang enggak pernah didapatkan dari konten YouTube mereka sendiri. Jadi dari docuseries ini, Anda bisa mengenal lebih dalam dengan para content creator-nya, lalu ada pemikiran yang sangat menginspirasi," kata Martin.

"Saya berharap siapa pun yang melihat ini dan ingin menjadi content creator, Anda bisa belajar dari docuseries ini," tambah Martin.

