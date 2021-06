Perjalanan vivo selama 7 tahun di pasar ponsel Indonesia memang tak perlu diragukan lagi. Sejak kemunculannya, vivo terus berinovasi dalam teknologi produk dengan berupaya menunjukkan komitmennya untuk mengembangkan layanan yang lebih modern dan memuaskan bagi konsumen di Indonesia.

vivo Indonesia pertama kali menghadirkan layanan purnajual pada 2014. Tak hanya terus membuktikan diri sebagai salah satu merek paling terdepan, vivo juga terus menambah jumlah titik service center yang menjadi basis bagi konsumen untuk melakukan pengecekan barang, konsultasi, sekaligus perbaikan unit.

Pada 2021, kini vivo telah memiliki lebih dari 110 sarana Service Center Resmi yang tersebar di seluruh provinsi se-Indonesia dari Banda Aceh hingga di Sorong, Papua Barat. Tentu saja penambahan ini merupakan pencapaian yang luar biasa, dimana persentase Service Center vivo terus meningkat lebih dari dua kali lipat dalam 3 tahun terakhir.

Edy Kusuma, Senior Brand Director vivo Indonesia, mengatakan bahwa perluasan jangkauan Service Center di berbagai daerah bersamaan dengan standarisasi layanan serta pengembangan store yang terintegrasi menjadi salah satu strategi vivo dalam menghadirkan pengalaman membeli produk yang memuaskan bagi konsumen.

Tahun ini, vivo Indonesia juga kembali menghadirkan inovasi pada layanan purnajual dengan peluncuran concept store, “vivo Experience and Service Store” di Central Park, West Jakarta. vivo Experience and Service Store in Central Park menjadi store pertama vivo di Indonesia yang mengintegrasikan layanan purnajual service center dengan vivo Store 3.0 yang mengusung interior desain kontemporer. Melalui integrasi dua sarana ini, ada banyak kemudahan yang didapat oleh para pengguna vivo, yakni dapat mengunjungi area pameran produk untuk setiap varian produk vivo dan area lounge untuk berkonsultasi dengan perwakilan toko vivo mengenai spesifikasi produk vivo sebelum membeli.

Anda pun tak perlu khawatir dengan sutuasi dan kondisi saat ini, karena semua layanan purnajual vivo di berbagai daerah se-Indonesia sudah menjalankan protokol kesehatan khusus untuk memastikan kenyamanan konsumen, seperti dengan desinfeksi area store secara reguler serta pembatasan kunjungan di beberapa store tertentu.

vivo Experience and Service Store juga menerapkan serangkaian protokol untuk memastikan kenyamanan konsumen, seperti pembatasan pengunjung dan desinfeksi rutin juga juga melakukan penyesuaian jam operasional termasuk untuk Service Center yang beroperasi di area pusat perbelanjaan.

Nah, bagi Anda penggemar vivo dan ingin segera menikmati produk terbarunya, pada Juni ini vivo Indonesia kembali meluncurkan layanan purnajual vivo VIP Prime. Mengusung tagline "Double Care, Double Protection". Tak hanya itu saja, vivo Indonesia juga menawarkan benefit purnajual tambahan secara gratis untuk penggantian screen protectore dan case vivo, pemeriksaan smartphone, instal ulang software, serta 1- Hour Rapid Repair untuk vivo X Series, Y Series dan V Series, serta tambahan layanan gratis pengambilan unit dirumah, VIP Line prioritas di Service Center, serta smartphone cadangan khusus untuk produk X Series, dengan syarat dan ketentuan berlaku.

“Program-program purnajual lainnya seperti VIP Prime adalah bentuk apresiasi atas kepercayaan konsumen, dan kami harap dapat terus memberikan added value yang nyata bagi pengguna vivo di Indonesia," ucap Edy.

Program khusus untuk seri X, yakni, vivo X60 Series yang baru saja diluncurkan pada awal tahun ini. Kini sudah tersedia tersedia di store Jakarta, meliputi (Roxy/Kuningan/PGC/Cempaka Mas), Bandung (PVJ), Yogyakarta, Surabaya (WTC/Marina), Medan, Makassar, Palembang, Bandar Lampung, Banjarmasin, dan Samarinda.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai layanan purnajual vivo Indonesia, pengguna vivo dapat mengakses opsi “Layanan Pelanggan” yang terdapat pada menu pengaturan smartphone vivo atau Anda bisa kunjungi website : https://www.vivo.com/id/support/service-center. Pengguna juga dapat melakukan konfirmasi mengenai layanan purnajual terdekat via official WhatsApp vivo Indonesia 0811-9760-1111. (CM)

