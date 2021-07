JAKARTA- PUBG Mobile bersama Gamers Without Borders menggelar turnamen internasional PUBG MOBILE World Invitational (PMWI) 2021. Turnamen yang pertama kali digelar tahun ini itu menampilkan 32 tim terbaik dari seluruh dunia yang mewakili negara masing-masing.

Adapun hadiah yang diperebutkan dalam turnamen game PUBG itu mencapai USD3 juta atau sekira Rp43 miliar lebih mulai tanggal 22 Juli. PMWI akan menjadi acara online yang dibagi menjadi dua divisi, Timur dan Barat, dengan gelar juara untuk masing-masing wilayah. Tim teratas dari setiap divisi nantinya dapat memilih dari beberapa organisasi Humanitarian Aid yang akan menerima pembagian hadiah mereka, mendukung misi PMWI dan Gamers Without Borders dalam memerangi COVID-19.

"Menyusul kesuksesan PUBG MOBILE World League Season Zero dan PUBG MOBILE Global Championship pada tahun 2020 lalu, kami sangat senang bisa sekali lagi memperluas rangkaian turnamen global kami dengan World Invitational. Bersama Gamers Without Borders, kami berdedikasi untuk melanjutkan perjuangan melawan COVID dan lewat ini mengumumkan kontribusi PUBG MOBILE berupa donasi senilai 3 juta USD yang akan diberikan sebagai bagian dari turnamen," jelas James Yang, Director of PUBG MOBILE Global Esports dalam keterangan persnya Rabu 21/7/2021.

Didukung oleh Gamers Without Borders, PMWI akan fokus membantu memerangi COVID-19 dan menghadirkan turnamen esports terbaik kepada para penggemar dalam bentuk aksi sosial, yang akan memberikan donasi 3 juta USD sebagai hadiah keseluruhan. Gamers Without Borders adalah festival esports amal yang diselenggarakan oleh SAFEIS dan ESL yang membantu misi pengiriman vaksin COVID-19 ke negara-negara terbelakang.

Turki Al Fawzan, CEO of the Saudi Esports Federation menambahkan, “Sangat senang bisa melihat kemitraan antara PUBG Mobile dan Gamers Without Borders dalam menyatukan para gamer untuk tujuan yang mulia. Aksi dari Gamers Without Borders memotivasi kami untuk terus melanjutkan perjalanan tahun ini. Dengan bergabungnya Tencent yang turut mendukung gerakan ini, kami berharap dapat menyebarkan pesan untuk tidak meninggalkan siapa pun lebih luas lagi, sambil memberikan kompetisi esports yang unik kepada para pemirsa.” PMWI akan diselenggarakan dari 22-25 Juli dan dibagi menjadi turnamen Timur dan Barat dengan hadiah 1,5 juta USD untuk setiap tim. 16 tim di masing-masing wilayah akan saling berhadapan dalam 20 pertandingan dan tiga peta termasuk Erangel, Sanhok dan Miramar. Berikut daftar lengkap tim yang bertanding: PMWI East Teams 1. A1 Esports (Bangladesh) 2. Bigetron Red Aliens (Indonesia) 3. BlackList International (Philippines) 4. DRS Gaming (Nepal) 5. DSGaming (South Korea) 6. D'Xavier (Vietnam) 7. Fanatic Zombies (United Arab Emirates) 8. Geek Fam (Malaysia) 9. NASR Esports (Jordan) 10. Natus Vincere (Russia) 11. REJECT (Japan) 12. Stalwart Esports (Pakistan) 13. Team Myths (Algeria) 14. Valdus Esports (Thailand) 15. Yalla Esports (Saudi Arabia) 16. ZEUS Esports (Mongolia) PMWI West Teams 1. 19 Esports (Canada) 2. Alpha7 Esports (Brazil) 3. Chivas Esports (Mexico) 4. Team Destiny (Germany) 5. Ghost Gaming (U.S.A) 6. Team GODSENT (Ukraine) 7. GUNZ Esport (Iraq) 8. Konina Power (Kazakhstan) 9. Lakonostra MVP (United Kingdom) 10. Next Rüya Gaming (Turkey) 11. Team QLASH (France) 12. RA’AD Esports (Egypt) 13. RTG Esports (Morocco) 14. Team ONYX (Georgia) 15. Team Queso (Argentina) 16. UDR Killers (Spain)