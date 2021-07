JAKARTA- Pesawat New Shepard milik Blue Origin menorehkan sejarah baru bagi penerbangan luar angkasa pada 20 Juli 2021 waktu setempat. Hal tersebut lantaran pesawat ruang angkasa itu membawa manusia pertama kalinya.

Peluncuran pesawat ini membawa awak yang berisi empat orang, terdiri dari penidir Blue Origin Jeff Bezos, saudaranya Mark Bezos, mantan calon astronot Wally Funk, dan remaja 18 tahun, Oliver Daemen.

Pesawat luar angkasa ini diluncurkan dari Launch Site One yang didirikan di daerah Van Horn, Texas, pada pukul 9 pagi waktu setempat. Empat menit pertama merupakan saat-saat yang sangat mendebarkan bagi para awak, karena dalam waktu singkat mereka telah mencapai garis Karman di ketinggian 100 km.

Setelah melintasi batas langit, para awak New Shephard mengalami microgravity sesaat dimana tubuh mereka seakan seringan kapas. Mereka pun tak menyia-nyiakan kesempatan dan berusaha menjelajahi kabin sebelum akhirnya pihak pemantau di bumi meminta mereka kembali ke tempat duduk masing-masing.

Setelah mencapai luar angkasa, New Shephard berhasil melepaskan diri dan kembali ke bumi dengan selamat di dekat area peluncuran. Sekitar tiga menit kemudian kapsul yang berisi awak New Shephard pun menyusul turun ke bumi dan mendarat dengan sukses tak jauh dari Launch Site One.

Menurut pihak Blue Origin, ketinggian maksimum yang berhasil mereka capai adalah 351.210 kaki atau sekitar 107,05 km. Peluncuran New Shephard ini disiarkan langsung melalui channel berita internasional dan juga kanal YouTube resmi Blue Origin. Suksesnya peluncuran ini menandakan dimulainya perlombaan ke luar angkasa yang pasti akan diikuti oleh perusahaan-perusahaan swasta internasional.

Berikut foto-foto perjalanan Blue Origin meluncur ke angkasa hingga berhasil mendarat ke Bumi: